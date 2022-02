Đi lại sau Tết: Hàng không tăng chuyến, đường sắt đìu hiu

Giá vé tăng nhưng phù hợp với nhu cầu di chuyển khiến khách đi máy bay tăng đột biến sau Tết Nguyên đán. Trong khi đó dù giảm giá vé và tăng chuyến nhưng khách đi tàu vẫn rất vắng.

Vé máy bay khó lường

Nhu cầu đi lại của người dân sau Tết Nguyên đán tăng cao đặc biệt là chiều từ Bắc vào Nam khiến giá vé may bay có diễn biến bất thường. Trong khi giá vé chiều Bắc - Nam “nhảy múa” theo ngày thì ở chiều ngược lại giá vé rất rẻ.

Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh tham số điều phối slot (giờ cất, hạ cánh) tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - TPHCM.

Chị Đỗ Thị Thuỷ (quê Nam Định) cho biết, sau Tết chị phải bay từ Hà Nội và Sài Gòn ngay để bắt tay vào công việc, do không có lựa chọn phương tiện khác nên chị đã phải mua vé máy bay 1 chiều giá đắt gần gấp đôi so với trước Tết. Ở một hướng ngược lại, anh Nguyễn Thành Dũng cùng gia đình đặt vé bay từ Sài Gòn về Hà Nội trước Rằm tháng Giêng giá lại rất rẻ do còn trống nhiều ghế. “Nếu giá vé máy bay chưa giảm thì chắc lượt từ Hà Nội về Sài Gòn gia đình tôi sẽ chọn loại phương tiện khác”, anh Dũng chia sẻ.

Về chuyện giá vé máy bay tăng sau Tết, ông Trịnh Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho rằng do các biện pháp nới lỏng y tế, tiêm phủ vắc-xin của Chính phủ triển khai sớm trước Tết. "Giai đoạn sau Tết nhu cầu dự kiến cao hơn trước Tết do đối tượng khách đã về quê trong đợt bùng dịch thứ 3 nay mới trở lại. Cùng đó, những người đi du lịch sau Tết khi Chính phủ nới lỏng biện pháp quản lý y tế như bỏ xét nghiệm với trẻ em trước khi lên máy bay…" - ông Quang thông tin.

Việc điều chỉnh này dựa trên báo cáo của các hãng hàng không về nhu cầu vận chuyển giai đoạn từ nay đến ngày 20/2, đặc biệt là nhu cầu từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, giai đoạn từ 10/2 - 20/2, tham số điều phối đường hạ, cất cánh là 48 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 6h-23h55 (giờ địa phương) và 36 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 00h00-05h55 (giờ địa phương); tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 26 chuyến/giờ; tham số điều phối Nhà ga Nội địa đến là 24 chuyến/giờ.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm việc trả slot không sử dụng theo quy định, sử dụng đúng slot theo phép bay đã cấp để tăng hiệu quả trong việc điều phối, sử dụng slot; đồng thời tăng cường khai thác các khung giờ đêm.

Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được yêu cầu phối hợp với Sở GTVT TPHCM tăng cường phương tiện vận tải công cộng, taxi để đáp ứng nhu cầu của hành khách đi các chuyến bay nội địa khi hạ cánh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, góp phần giảm thiểu ùn tắc tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Các cảng hàng không địa phương có hệ thống đèn đêm phối hợp với các hãng hàng không, bố trí nguồn lực để đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác các khung giờ đêm của các hãng hàng không.

Đường sắt tăng chuyến, giảm giá vẫn vắng khách

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, sau kỳ nghỉ Lễ Tết nguyên đán, ngành đường sắt đã tổ chức chạy nhiều đoàn tàu khách Thống Nhất trên tuyến Hà Nội – TP HCM và tàu khách khu đoạn để phục vụ hành khách với nhiều chính sách ưu đãi.

Dù giảm giá vé nhưng khách đi tàu vẫn vắng.

Cụ thể, tổ chức chạy từ 5 đến 6 đôi tàu khách Thống Nhất trên tuyến Bắc – Nam và 6 đến 7 đôi tàu khách khu đoạn trên các tuyến có mật độ hành khách đi lại đông như: Hà Nội – Vinh, Hà Nội – Hải Phòng và từ TP HCM đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Phan Thiết, Nha Trang…

Về chính sách giá vé, trong dịp Tết, ngành ĐS vẫn duy trì nhiều chính sách ưu đãi với mức giảm trung bình từ 10 – 15% so với năm 2021. Theo đó, giá vé tàu đi từ Hà Nội – TP HCM dao động từ 1,5 triệu đồng/lượt đến gần 2 triệu đồng/lượt. Cụ thể, trung bình giá vé nằm mềm điều hòa là 1,975 triệu đồng/ lượt; nằm cứng 1,825 triệu đồng/lượt; ngồi mềm 1,5 triệu đồng/lượt…

Đặc biệt, từ ngày 9/2, ngành Đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá vé đối với hành khách đi tàu chiều Hà Nội - TP HCM sau Tết Nguyên đán 2022.

Tuy nhiên, phía Tổng Cty ĐSVN cũng cho biết lượng vé bán ra năm nay giảm nhiều so với cùng thời điểm những năm trước. Nguyên nhân được cho là thời điểm sau Tết mọi người phải bắt tay vào công việc ngay nên ít người có thời gian di chuyển bằng tàu.

Anh Nguyễn Duy Nguyên (Hà Nội) cho biết anh phải kết thúc kỳ nghỉ Tết sớm hơn mọi người 2 ngày để đi tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn. “Rất may năm nay nghỉ Tết kéo dài nên mùng 3 Tết tôi đã đi tàu vào Sài Gòn để kịp đi làm vào ngày mùng 7. Nếu có thời gian tôi nghĩ mọi người nên đi tàu vì giá vé rẻ hơn máy bay rất nhiều lại an toàn”, anh Nguyên nói.