Đền Chợ Củi đón hàng nghìn du khách dâng lễ đầu xuân

Ngày mồng 1 Tết, hàng nghìn người dân và du khách đã về đền Chợ Củi (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) du xuân, chiêm bái cầu cho một năm mới mưa thuận gió hoà, sức khoẻ, bình an. Đền Chợ Củi thuộc địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, nằm cách TP Hà Tĩnh khoảng 40km về phía Đông Bắc và cách TP Vinh ( Nghệ An) khoảng 10km về phía Nam. Đền Chợ Củi còn có tên chữ là Khu Độc Linh từ, đền được xây dựng vào thời Hậu Lê thờ Thánh Mẫu, thờ quan Hoàng Mười. Người dân viết sớ cầu an, cầu may mắn, tài lộc. Hằng năm, du khách muôn phương về đây hành lễ, vãn cảnh, đắm mình trong phong cảnh nên thơ của chốn linh thiêng này. Qua hàng trăm năm được giữ gìn và tôn tạo, đền Quan Hoàng Mười ngày nay đã trở hành điểm đến truyền thống, chốn tâm linh của người dân Xứ Nghệ và du khách thập phương. Theo quan niệm dân gian, quan Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc về công danh sự nghiệp, chính vì thế, ai cũng muốn đến xin lộc vào mỗi dịp đầu năm. Với vị trí địa linh, sơn thủy hữu tình, ngôi đền cổ kính nằm bên dòng sông Lam (Hà Tĩnh) là điểm đến truyền thống không chỉ của người dân Nghệ Tĩnh, mà còn là điểm đi lễ yêu thích của người dân các tỉnh miền Trung và cả nước. Đền gồm các hạng mục tam quan, hạ điện, trung điện và thượng điện, với các cung thờ Tam tòa Thánh Mẫu (Mẫu Tam phủ), Ngũ vị Tôn ông, cung Hoàng Mười, cung Chầu Mười, cung Trần Triều (thờ Đức Thánh Trần). "Đến với Đền Củi, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời đất. Mùi khói nhang hay sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian chốn linh thiêng sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng và thanh tịnh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày", chị Nga ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chia sẻ. Đền Chợ Củi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993 và được dân gian truyền tụng là nơi linh thiêng, nên khách thập phương đến rất đông để vãn cảnh, cầu an Ông Nguyễn Tất Lục ở TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày mùng 1 Tết, gia đình tôi lại về đền Củi để dâng lễ, thắp hương cầu mong bước sang năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn”. Ngựa giấy được đặt xếp hàng ngay ngắn để dâng cúng. Dọc tuyến đường vào đền, nhiều dịch vụ như: sắp lễ thuê, đồ lưu niệm, viết sớ… thu hút nhiều du khách. Dịch vụ xe điện hoạt động hết công suất chở miễn phí người dân từ khu vực đền Chợ Củi ra bãi đổ xe. >>> Mời độc giả xem thêm video Mãn nhãn màn “rước kiệu bay” tại ngôi đền nổi tiếng nhất xứ Nghệ:

