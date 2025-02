Xe SUV điện Xpeng G7 chạy tới 702 km, tầm giá 34.460 USD?

Chiếc crossover điện Xpeng G7 2025 mới sẽ có phạm vi hoạt động lên đến 702 km tại Trung Quốc, nhờ vào pin LFP 80,8 kWh do CALB sản xuất. Xpeng G7 là chiếc SUV dài nhất của thương hiệu này. Nó sẽ gia nhập thị trường trong năm nay, sau khi ra mắt thành công hai mẫu xe sedan: Xpeng P7+ và Xpeng Mona M03 . Xpeng G7 chạy điện đã chính thức được tiết lộ hình ảnh chính thức vào ngày 9/1 năm nay. Sau đó, thông số kỹ thuật cốt lõi của chiếc xe này đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) tiết lộ. Bây giờ, cơ quan quản lý Trung Quốc đã tiết lộ thông số kỹ thuật về pin và phạm vi hoạt động của chiếc SUV sắp ra mắt của Xpeng . Xpeng G7 cấp thấp sử dụng bộ pin LFP cho công suất 68,5 kWh do CALB, nhà sản xuất pin EV lớn thứ ba của Trung Quốc, sản xuất. Bộ pin này khá nặng với trọng lượng 560 kg. Nó chiếm khoảng 25% trọng lượng không tải của xe là 2.085 kg. Bộ pin truyền năng lượng đến động cơ điện 218 kW (292 mã lực). Phạm vi hoạt động của chiếc SUV này đạt 602 km (trong điều kiện CLTC) đối với mẫu xe có trọng lượng không tải là 2.085 kg và 577 km đối với bản sửa đổi có trọng lượng 2.100 kg. Biến thể tầm xa của Xpeng G7 sử dụng bộ pin LFP 80,8 kWh từ CALB. Pin này nặng 631 kg. Nó cũng cung cấp năng lượng cho động cơ điện 218 kW. Phạm vi hoạt động của Xpeng G7 đạt 702 km (đối với xe có trọng lượng không tải là 2.145 kg) và 677 km (2.160 kg). Trước đó, các quan chức Xpeng cho biết mẫu crossover G7 “ có thể là mẫu SUV có khả năng nhất trong phân khúc 250.000 nhân dân tệ (34.460 USD) trong năm nay”. Chiếc xe này tự hào có kích thước 4892/1925/1655 mm và chiều dài cơ sở 2890 mm. Xpeng G7 là mẫu SUV dài nhất của thương hiệu. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của nó ngắn hơn 108 mm so với Xpeng G9. Xpeng G7 được cung cấp với bánh xe 18 hoặc 20 inch. Nội thất của xe tương đồng với mẫu sedan Xpeng P7+ đã ra mắt trước đó . Xpeng G7 sẽ tiếp nối chiến lược thành công mới nhất của thương hiệu này là tung ra những chiếc xe cấu hình cao với mức giá thấp, xe sẽ gia nhập thị trường vào nửa đầu năm 2025. Video: Giới thiệu xe SUV điện Xpeng G7 chạy tới 702 km/lần sạc.

