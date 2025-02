Cận cảnh loài thực vật săn mồi có lá giống hệt rắn hổ mang

1. Hình dáng giống đầu rắn hổ mang. Tên gọi “ loa kèn hổ mang” (cobra lily) xuất phát từ hình dáng độc đáo của cây, với phần lá cong uốn lên trông giống như đầu rắn hổ mang đang bành mang, tạo vẻ ngoài khá “đáng sợ”. Ảnh: Pinterest. 2. Không tiết enzyme tiêu hóa như các cây ăn thịt khác. Không giống như cây nắp ấm hay cây bắt ruồi, Darlingtonia californica không tiết ra enzyme tiêu hóa. Thay vào đó, nó dựa vào vi khuẩn và vi sinh vật để phân hủy con mồi bị mắc kẹt trong bẫy của nó. Ảnh: Pinterest. 3. Sử dụng "bẫy mê cung" để bắt mồi. Lá của cây có nhiều cửa sổ trong suốt khiến côn trùng bị mất phương hướng khi chui vào. Chúng cố gắng tìm đường thoát nhưng lại liên tục đâm đầu vào vách trong, cuối cùng kiệt sức và rơi xuống đáy bẫy. Ảnh: Pinterest. 4. Chỉ mọc ở một số nơi nhất định. Cây loa kèn hổ mang là loài thực vật hiếm, chỉ mọc ở một số khu vực có đất nghèo dinh dưỡng và nước suối lạnh chảy liên tục ở miền Bắc California và miền Nam Oregon (Mỹ). Ảnh: Pinterest. 5. Hoa của nó rất khác so với lá bẫy. Dù có lá hình dáng kỳ dị, cây vòi voi lại có hoa màu đỏ hoặc vàng khá bình thường, mọc trên một thân dài, tách biệt hoàn toàn với bẫy để tránh thu hút nhầm côn trùng thụ phấn. Ảnh: Pinterest. 6. Cây có thể sống hơn 20 năm. Trong điều kiện thích hợp, cây vòi voi có thể sống hơn hai thập kỷ, khiến nó trở thành một trong những loài cây ăn thịt có tuổi thọ lâu nhất. Ảnh: Pinterest. 7. Cần bảo tồn do môi trường sống bị đe dọa. Do phạm vi sinh sống hẹp và sự xâm lấn của con người, loài cây này đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng. Việc bảo vệ môi trường tự nhiên của nó là rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại lâu dài. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

