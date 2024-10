Đê Yên Nghĩa sụt lún, đã dựng 100m rào chắn

Những năm qua, đoạn đê tả sông Đáy qua địa phận phường Yên Nghĩa đã được nâng cấp ở nhiều vị trí, tuy nhiên, vẫn có nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngày 25/10, UBND quận Hà Đông cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với UBND phường Yên Nghĩa dựng rào chắn trên đoạn đê sông Tả Đáy, đoạn qua phường Yên Nghĩa. Nguyên nhân do xuất hiện 3 điểm sụt lún, có nguy cơ mất an toàn giao thông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và kết hợp với các trận mưa lớn kéo dài thời gian qua gây ra những sự cố sạt lở mái đê, lún sụt mặt đê. Tại các vị trí từ K21+380 - K21+400, từ K21+170 - K21+210... ... và từ K22+300 - K22+335. Trên mặt đê xuất hiện nhiều vết gãy. Cũng như vết nứt rộng. Sụt lún để hở cốt bê tông đường, độ sụt lún bằng một gang tay, khoảng 20cm. Để đảm bảo an toàn, các đơn vị liên ngành kiểm tra, rà soát, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi qua khu vực xảy ra sự cố sụt lún. Dựng rào chắn và đặt các biển cảnh báo. Do cấm đường, nhiều phương tiện đã phải quay đầu xe. Các phương tiện đành phải di chuyển tuyến đường dưới chân đê , có lúc đã xung đột giao thông gây ùn tăc. Các bao cát được gia cố cho đê Yên Nghĩa.

Nhiều điểm sụt lún nhẹ đã được gia cố bằng nhiều bao cát và phủ bạt. Trọng tải của đê Yên Nghĩa đáp ứng cho xe dưới 10 tấn. Một số đoạn cho phép xe ô tô có tải trọng 12 tấn. Tuyến đê tả Đáy đoạn đi qua địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông là tuyến đê kết hợp giao thông với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. >>> Mời độc giả xem thêm video Vỡ đê sông Lô tại tỉnh Tuyên Quang, khẩn cấp ứng phó:

Những năm qua, đoạn đê tả sông Đáy qua địa phận phường Yên Nghĩa đã được nâng cấp ở nhiều vị trí, tuy nhiên, vẫn có nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngày 25/10, UBND quận Hà Đông cho biết, lực lượng chức năng đã phối hợp với UBND phường Yên Nghĩa dựng rào chắn trên đoạn đê sông Tả Đáy, đoạn qua phường Yên Nghĩa. Nguyên nhân do xuất hiện 3 điểm sụt lún, có nguy cơ mất an toàn giao thông. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và kết hợp với các trận mưa lớn kéo dài thời gian qua gây ra những sự cố sạt lở mái đê, lún sụt mặt đê. Tại các vị trí từ K21+380 - K21+400, từ K21+170 - K21+210... ... và từ K22+300 - K22+335. Trên mặt đê xuất hiện nhiều vết gãy. Cũng như vết nứt rộng. Sụt lún để hở cốt bê tông đường, độ sụt lún bằng một gang tay, khoảng 20cm. Để đảm bảo an toàn, các đơn vị liên ngành kiểm tra, rà soát, cảnh báo người dân và các phương tiện không đi qua khu vực xảy ra sự cố sụt lún. Dựng rào chắn và đặt các biển cảnh báo. Do cấm đường, nhiều phương tiện đã phải quay đầu xe. Các phương tiện đành phải di chuyển tuyến đường dưới chân đê , có lúc đã xung đột giao thông gây ùn tăc. Các bao cát được gia cố cho đê Yên Nghĩa.

Nhiều điểm sụt lún nhẹ đã được gia cố bằng nhiều bao cát và phủ bạt. Trọng tải của đê Yên Nghĩa đáp ứng cho xe dưới 10 tấn. Một số đoạn cho phép xe ô tô có tải trọng 12 tấn. Tuyến đê tả Đáy đoạn đi qua địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông là tuyến đê kết hợp giao thông với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn. >>> Mời độc giả xem thêm video Vỡ đê sông Lô tại tỉnh Tuyên Quang, khẩn cấp ứng phó: