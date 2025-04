“Tọa độ lửa” Truông Bồn - chứng tích lịch sử hào hùng của các TNXP

Khu di tích lịch sử Truông Bồn tọa lạc tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tuyến đường Truông Bồn có chiều dài 5km, ở độ cao gần 70m trên dãy núi Thung Nưa có đỉnh cao nhất là 450m so với mực nước biển, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A hay còn gọi là đường 30 - đi qua địa phận xã Mỹ Sơn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là "tuyến đường độc đạo", nơi kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Từ 1964 - 1968 đế quốc Mỹ đã tập trung máy bay ném bom hòng phá hủy con đường vận tải chiến lược này. Bom đạn giặc Mỹ không thể khuất phục được ý chí và quyết tâm sắt đá của quân và dân ta: “Tim có thể ngừng đập - nhưng đường không thể tắc”; “Tất cả cho tiền tuyến - Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; Các lực lượng của quân và dân ta đã giữ vững được mạch máu giao thông, đóng góp trên 2 triệu ngày công, đào đắp hàng triệu m3 đất đá, đưa 94 ngàn lượt xe quân sự vượt qua Truông an toàn... Đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông Truông Bồn. Truông Bồn đã trở thành đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân, là sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong đó TNXP là lực lượng chủ công. Với quyết tâm sắt đá "Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm", họ đã khắc họa nên hình ảnh đẹp tuyệt vời của lực lượng TNXP góp phần quan trọng bảo vệ con đường huyết mạch ra tiền tuyến lớn. Truông Bồn trở thành điểm du lịch tâm linh nằm trong hành trình du lịch kết nối với Khu Di tích Kim Liên, Cửa Lò.... Đây là địa chỉ được đông đảo du khách viếng thăm thường xuyên. Theo số liệu thống kê qua đăng ký, hàng năm Khu Di tích tổ chức đón tiếp hơn 300.000 lượt khách. Ghi nhận địa danh Truông Bồn, ghi nhận sự cống hiến và hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ TNXP Truông Bồn, ngày 12/01/1996, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin có Quyết định số 51/QĐ-BT công nhận di tích lịch sử Quốc gia. Chị Diễm Phước, một du khách đến từ TP Hà Tĩnh cho biết: “Khi nghe kể tới sự hy sinh của 13 chiến sĩ TNXP, tất cả đoàn chúng tôi đã khóc vì thương cho 11 cô gái và 2 chàng trai khi mà chỉ còn ít giờ nữa, Mỹ sẽ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc, họ sẽ bước về phía hòa bình với nhiều dự định cho tương lai. Đặc biệt, trong nhóm 13 TNXP này, có 5 chị chuẩn bị bước vào giảng đường, giấy báo nhập học vẫn đang gói trong những chiếc khăn mùi soa; và cũng chỉ 1 giờ nữa thôi, chị Tâm, anh Hòa sẽ đưa nhau về làm lễ đính hôn…” Ảnh chân dung các chiến sĩ TNXP thuộc Tiểu đội 2 được in ra, đặt trang trọng ở lối ra vào nhà truyền thống. Ngày 23/9/2008, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An. Một số hiện vật như: Máy bay tiêm kích Mig-21, tên lửa phòng không Vonga-20DCY, pháo cao xạ 57mm, xe vận tải Zil-157 được trưng bày tại quảng trường. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống vùng đất lửa đã được hồi sinh. Tuyến đường 15A đã nâng cấp thành quốc lộ. Ðoạn từ huyện Ðô Lương đi huyện Nam Ðàn, qua tọa độ "lửa" Truông Bồn đã được mở rộng, trải nhựa phẳng lỳ. Hai bên đường, rừng tràm bạt ngàn xanh dọc sườn đồi. Truông Bồn, khúc tráng ca bất tử, biểu tượng lịch sử của dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất... trước giặc ngoại xâm sẽ mãi là địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần cách mạng yêu nước cho các thế hệ mai sau.

