Xoài Non khoe khoảnh khắc quấn quít bên Gil Lê trong concert Chị Đẹp

Trong ảnh hậu trường, Xoài Non diện outfit cá tính, trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật với visual “búp bê sống”. Trong khi đó, Gil Lê vẫn giữ nguyên phong cách tomboy cool ngầu quen thuộc, tạo nên một khung hình đối lập đầy cuốn hút khi đứng cạnh Xoài Non. Cặp đôi liên tục cười nói, tạo dáng tình tứ khiến netizen “đẩy thuyền” nhiệt tình, nhiều bình luận còn trêu rằng: “Chị đẹp nào concert không quan trọng, quan trọng là có người bên cạnh để tạo nét”. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi thấy hai gương mặt đình đám mạng xã hội hội tụ, mang lại năng lượng tích cực và góp phần “hâm nóng” bầu không khí sau cánh gà. Bên cạnh đó, Xoài Non cũng tranh thủ để check-in với nhiều chị đẹp khác. Dù không tham gia chương trình, thế nhưng Xoài Non đều quen biết với dàn chị đẹp như Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên, Misthy, Minh Hằng... Xoài Non tạo dáng chụp ảnh đáng yêu cùng với Dương Hoàng Yến. Trước đó, Xoài Non từng xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện ra mắt chương trình "Chị đẹp đạp gió" để ủng hộ tinh thần Gil Lê. Không chỉ vậy, xuyên suốt chương trình, Xoài Non từng nhiều lần xuất hiện ở dưới sân khấu để xem và ủng hộ cho "người ấy". Với tính cách lễ phép, ngoan ngoãn, Xoài Non dành được thiện cảm của nhiều chị đẹp. Concert "Chị Đẹp - 30 chưa từng là một giới hạn" chính thức diễn ra vào ngày 12/4 tại TP HCM. Sự kiện quy tụ 48 nghệ sĩ nữ đình đám từng tham gia hai mùa Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 và Chị đẹp đạp gió 2024

