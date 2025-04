Geely Panda Mini 2025 - ôtô điện giá cực rẻ, chỉ 104 triệu đồng

Được ra mắt lần đầu tại thị trường Trung Quốc vào năm 2022, mẫu xe điện cỡ nhỏ Geely Panda Mini giá siêu rẻ đã chính thức có bản nâng cấp trước thềm Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2025 diễn ra từ ngày 23/4. Mẫu xe điện đô thị 4 chỗ nhỏ gọn, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Wuling Hongguang Mini EV và Wuling Air EV, giờ đây có thiết kế dễ thương hơn cùng với một số nâng cấp rất cần thiết về an toàn. Thay đổi đáng chú ý nhất của Geely Panda Mini 2025 mới nằm ở phần đầu xe. Tại đây, xe vẫn giữ cặp đèn pha tròn cỡ lớn nhưng giờ đây được nối với nhau bằng một dải màu đen chạy ngang qua cổng sạc. Trên dải đen này gắn logo “Geome”, viết tắt của thương hiệu Geometry nay đã được sáp nhập vào với Geely. Thiết kế cản trước cũng được làm lại theo phong cách đơn giản hơn với các góc bo hình viên thuốc. Kiểu thiết kế này cũng xuất hiện ở phía sau xe, tạo sự tương đồng cho mẫu ô tô điện Trung Quốc. Thêm vào đó là bộ mâm 13 inch với ốp mới. Khoang nội thất của Geely Panda Mini 2025 được làm mới toàn diện với bảng táp-lô, tapi cửa và vô-lăng hai chấu thiết kế hiện đại hơn. Bên cạnh đó là các cửa gió điều hòa hình viên thuốc giống như ngoại thất. Xe vẫn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 9,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, camera lùi tùy chọn và núm xoay chọn số hình bát giác đặt trên cụm điều khiển trung tâm hẹp. Về an toàn, bản nâng cấp của Geely Panda Mini đã được trang bị thêm túi khí cho hành khách phía trước, thay thế vị trí của hộc chứa đồ cũ trên bảng táp-lô. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ nâng tổng số túi khí của xe lên 2. Ngoài ra, xe còn được bổ sung hệ thống cân bằng điện tử ESP và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, Geely Panda Mini vẫn thiếu vắng các hệ thống hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động. Các thông số kỹ thuật của mẫu ô tô điện giá rẻ này vẫn được giữ nguyên. Theo đó, xe dùng một mô-tơ điện phía trước, cho công suất tối đa 27 mã lực (20 kW) và mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Đáng ngạc nhiên là xe tiếp tục sử dụng pin LFP với dung lượng chỉ 9,61 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động chỉ 120 km theo tiêu chuẩn CLTC vốn rất dễ dãi tại Trung Quốc. Các phiên bản Endurance của Geely Panda Mini có hiệu suất cao hơn với công suất tối đa 41 mã lực (30 kW) và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Các phiên bản này được trang bị pin lớn hơn với dung lượng 17,03 kWh. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động cũng chỉ tăng lên mức tối đa 200 km sau mỗi lần sạc. Dù công suất lớn hơn, tất cả các phiên bản của Panda Mini đều bị giới hạn tốc độ tối đa ở mức 100 km/h. Điểm cộng là phiên bản pin lớn hơn hỗ trợ sạc nhanh DC 22 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% chỉ trong vòng 30 phút. Ngoài ra, xe cũng hỗ trợ sạc chậm AC 3,3 kW, giúp rút ngắn thời gian sạc từ 20% lên 100% xuống còn khoảng 5 giờ với pin 9,61 kWh và 4,5 giờ với pin 17,03 kWh. Ưu điểm lớn nhất là mức giá xe Geely Panda Mini 2025 bán cực kỳ rẻ, chỉ từ 29.900 Nhân dân tệ (khoảng 104 triệu đồng). Các phiên bản pin lớn sẽ có giá từ 49.900 - 53.900 Nhân dân tệ (khoảng 174 - 188 triệu đồng). Nội thất và tính năng an toàn mới cũng đã được áp dụng cho các phiên bản Panda Knight và Panda Kart. Video: Xem chi tiết ôtô điện Geely Panda Mini 2025.

