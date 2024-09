Tổng Bí thư,Chủ tịch nước dự Lễ khai giảng của Học viện Quốc phòng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang làm thay đổi phương thức hoạt động, tổ chức, cách thức tiến hành chiến tranh, can dự can thiệp của các nước và nhiều khía cạnh khác của hoạt động quân sự, an ninh, tình báo. Những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến ngày càng phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đe dọa an ninh toàn cầu, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.



Chia sẻ thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, trong nước có những yếu tố có thể gây đột biến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, bối cảnh đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa đối tác, đối tượng.

Đồng thời, nhận thức đúng về chủ trương, giải pháp chiến lược để đẩy lùi thách thức, nắm bắt thời cơ, tiến tới làm chủ không gian vũ trụ, tiến sâu nghiên cứu làm chủ mặt nước, đại dương, đáy biển, nghiên cứu phát triển phòng không không quân, làm chủ vùng trời, xử lý tốt thiết bị bay không người lái trên không, trên biển, robot đáy biển, robot phòng thủ khu vực rừng núi...

Cùng với đó là phát triển nghệ thuật quân sự, không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy mà cao hơn, phải tranh thủ tối đa thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Học viện quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang thời kỳ mới.

Trong đó, Học viện phải thể hiện rõ nét là đơn vị đi đầu thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới giáo dục, đào tạo và quân sự, quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện - đào tạo, quản trị nhà trường theo hướng khoa học, hiện đại.

Nội dung huấn luyện - đào tạo phải sát với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước, sự phát triển của Quân đội; sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại, nhất là lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay.

Đồng thời chú trọng chuyển đổi số, quản lý, khai thác dữ liệu lớn, phát triển giáo dục số, giáo dục thông minh, sáng tạo, thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, xây dựng học viện số, học viện thông minh. Phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự hàng đầu khu vực.

Trích dẫn lời khẳng định của Lênin “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng" và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mà không có lý luận dẫn đường thì cũng như người không có trí khôn, tàu không có bản chỉ nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình bên trong, bên ngoài có nhiều thách thức mới đối với bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, giải đáp kịp thời những vấn đề mới, khó đặt ra cấp thiết.

Để đạt được mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vững chắc từ sớm, từ xa, từ các không gian mới, củng cố tiềm lực quốc phòng, gia tăng đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, lý luận cách mạng là kết quả nghiên cứu của Học viện có vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngoài ra, cần không ngừng mở rộng đối ngoại quân sự, hợp tác quốc tế của Học viện với học viện, đại học quốc phòng, quân sự, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh các nước trên thế giới để tiếp thu kinh nghiệm, trí tuệ nhân loại trong hoàn thiện nghệ thuật quân sự thời đại mới.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Học viện cần làm tốt công tác xây dựng đảng, thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện. Tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với các học viên của Học viện Quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần nhận thức thật rõ yêu cầu ngày càng cao về tư duy, tầm nhìn, bản lĩnh, phẩm chất, năng lực của người cán bộ Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; thấy rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn khi được học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng. Từ đó, tranh thủ tối đa khoảng thời gian quý giá để không ngừng tích lũy, phát triển phẩm chất, năng lực; sau khi ra trường phát huy, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào từng cương vị công tác để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp; đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng trở thành trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 47 năm xây dựng, phát triển và trường thành, với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Học viện Quốc phòng sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.