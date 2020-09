Đề án thẻ căn cước công dân gắn chip được Thủ tướng phê duyệt

(Kiến Thức) - Đề xuất chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an đã được Thủ tướng phê duyệt và sẽ được triển khai đồng bộ.

Chiều 3/9, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an thông tin trong quyết định 1368, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân của Bộ Công an.



Thiếu tướng Tô Văn Huệ cho biết, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, dự án Căn cước công dân ước tính 2.800 tỷ đồng, trong đó việc gắn chip điện tử là phần nhỏ trong tổng thể. Dự án sẽ được triển khai đồng bộ song hành cùng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến vận hành đầu năm 2021.

Đề án thẻ căn cước công dân gắn chip chính thức được phê duyệt (ảnh minh họa)

Đại diện Bộ Công an lý giải về việc triển khai dự án, Bộ Công an sẽ phải thu thập các trường thông tin liên quan đến công dân để quản lý nhân, hộ khẩu; bổ sung dữ liệu hình ảnh, sinh trắc học. Bộ Công an ước tính giá thành thẻ chíp đắt hơn thẻ vạch từ 10.000 đến 20.000 đồng.

Dù vậy, theo tướng Huệ, hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Căn cước công dân thực hiện song hành sẽ tiết kiệm nhiều cho ngân sách do dùng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, máy chủ, đường truyền...

Bộ Công an bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân có mã vạch từ năm 2016, đến nay 16 tỉnh, thành được trang bị hạ tầng để cấp với trên 16 triệu thẻ. Các tỉnh còn lại, công dân đang sử dụng chứng minh thư 9 và 12 số.

Khi dự án được thông qua, các tỉnh, thành trên toàn quốc sẽ cấp thẻ gắn chip điện tử đồng bộ và đến tháng 7/2021 cả nước sẽ cấp 50 triệu thẻ.

Bộ trưởng Bộ Công an - Tô Lâm khẳng định, mục tiêu của việc thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, do đó cần thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiến hành các công việc đáp ứng yêu cầu đề ra, theo lộ trình đã được phê duyệt, đảm bảo tốt về cơ sở hạ tầng và an ninh, an toàn thông tin cho thiết bị dự án.

Đặc biệt, các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về hai dự án để người dân hiểu được rõ những lợi ích mang lại trong việc sử dụng Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử .

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị liên quan phải thường xuyên chỉ đạo, giám sát, tổ chức hiệu quả các hạng mục công việc được giao, đảm bảo tiến độ, lộ trình thực hiện hai dự án.