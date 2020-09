Khởi tố PGĐ Trung tâm đấu giá Thái Bình: Bêu tên “quan” bay ghế vì cờ bạc

PGĐ Trung tâm đấu giá Thái Bình đánh bạc: Ngày 4/9, Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Bình Giang - phó giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình - cùng 5 đồng phạm để điều tra hành vi đánh bạc. Trước đó, chiều 22/8, trinh sát Công an TP Thái Bình bất ngờ ập vào một ngôi nhà tại khu tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (thuộc phường Quang Trung, TP Thái Bình) bắt quả tang ông Vũ Bình Giang cùng một số người đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức "đánh phỏm". Trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa tội đánh bạc: Ngày 13/6, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc, trong đó có ông Bùi Quốc Toàn - trưởng Phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa. Trước đó, khoảng 12h ngày 31/5, tại nhà riêng của ông Bùi Quốc Toàn (sinh năm 1960) ở khu 1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bạc dưới hình thức "đánh phỏm", thu giữ trên chiếu bạc gần 55 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Phó chủ tịch UBND huyện bị bắt vì đánh bạc: Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội đánh bạc, trong đó có ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc. Khoảng 23h ngày 31/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bạc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc bằng hình thức đánh phỏm. Công an thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật khác có liên quan. Bắt quả tang nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi tham gia đánh bạc: Ngày 23/5/2020, Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang 10 người tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa vào ngày 21/5. Trong đó có 4 người là cán bộ, đảng viên đang công tác tại địa phương. 4 cán bộ đó gồm: Võ Đăng Hân (42 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Sơn Tây); Nguyễn Vũ Hoàng Chương (42 tuổi, cán bộ Kho bạc huyện Sơn Tây); Lê Trung Hiếu (48 tuổi) và Phan Tiến Sĩ (54 tuổi), đều là giáo viên trường PTDT bán trú ở xã Sơn Tân và xã Sơn Long, huyện Sơn Tây. Cách chức một Chủ tịch UBND xã đánh bạc giữa dịch COVID-19: Ngày 20/5, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã ký quyết định cách chức đối với ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2016-2021 vì liên quan tới hành vi đánh bạc. Ngày 17/5, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng với ông Phạm Đại Dũng về hành vi đánh bạc. Trước đó, chiều 20/4, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm người tụ tập đánh bài, trên chiếu bạc có nhiều tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Trong nhóm này có ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, huyện Hương Khê. >>> Xem thêm video: Thanh Hóa: Bắt hàng loạt quan chức vì tội đánh bạc. Nguồn: VTC 14.

