Thẻ căn cước công dân vừa làm xong đã đổi vì một con chip đặc biệt

Mới đây, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đề nghị công an các tỉnh thành đang cấp đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ CCCD ngừng khuyến khích việc người dân cấp đổi thẻ CCCD. Mục đích của việc này nhằm khuyến khích người chưa thật sự cần thiết cấp đổi thẻ nên đợi để sắp tới đổi sang mẫu căn cước công dân mới có gắn chip điện tử. Theo Bộ Công an, tháng 11 tới, nếu Thủ tướng thông qua đề án Căn cước công dân (CCCD) thì cả nước sẽ tiến hành cấp, đổi loại CCCD có gắn chip điện tử, khác với loại CCCD mã vạch hiện hành. Theo đó, với căn cước công dân mới có gắn chip điện tử, thông tin công dân lưu trữ được nhiều hơn và đảm bảo được cho việc quản lý xã hội. Ngoài tác dụng chính là xác thực, định danh công dân, thẻ căn cước điện tử sử dụng công nghệ chip còn có thể đóng vai trò như bằng lái xe, thẻ lưu trú, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ giao thông công cộng, ví điện tử... Đại diện C06 cho rằng việc thay đổi thẻ CCCD về bản chất chỉ là thay đổi về công nghệ và không vướng mắc về quy định của pháp luật mà còn thêm nhiều lợi ích đối với người dân cũng như công tác quản lý của nhà nước nên không vướng mắc gì trong việc triển khai. Hiện thẻ CCCD sử dụng công nghệ nhận dạng mã vạch (barcode) 2 chiều (loại có 12 số định danh cá nhân), đã được thực hiện tại 16 địa phương với khoảng 16 triệu người dân được cấp. Ngoài ra, người dân cũng đang sử dụng một số loại giấy tờ tùy thân khác như CMND 12 số và CMND 9 số. Tuy nhiên, theo thiếu tướng Tô Văn Huệ - cục trưởng C06, Bộ Công an chủ trương đến ngày 1/7/2021 sẽ cơ bản thay toàn bộ CMND 9 số. Việc người dân được cấp thẻ CCCD mới có gắn chip sẽ được thực hiện dần dần theo lộ trình, không bắt buộc đổi mẫu mới ngay, nhằm tránh phiền hà cho người dân. Thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về lai lịch, nhân dạng của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Từ ngày 01/01/2016, khi Luật Căn cước công dân 2014 có hiệu lực, việc cấp thẻ CCCD đã được thực hiện ở nhiều địa phương thay vì cấp CMND như trước đây. Đối với người dân ở các địa phương đã tiến hành cấp thẻ CCCD, CMND đã được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD. Những trường hợp chưa thật sự cần thiết đổi ngay sẽ được giải thích. Còn trường hợp cần thiết đổi như: người cần cấp CCCD để đi thi, đi học hoặc CMND hết hạn cần đổi sang CCCD để giao dịch... thì vẫn phải cấp. Theo đó, nếu cuối năm 2020 bắt đầu thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chip, sẽ có đồng thời 4 mẫu căn cước cùng có hiệu lực, có giá trị sử dụng tại Việt Nam gồm: CMND (9 số), CMND (12 số), CCCD (mã vạch - hiện tại) và CCCD mẫu mới (gắn chip). Đổi căn cước công dân tại nhà nhanh chóng! | TechMag Vietnam

