Đau thương cảnh hoang tàn của rừng ở Hà Tĩnh sau "biển lửa"

Khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông thuộc tiểu khu 92A, thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa lan nhanh sang các khu rừng thuộc tổ dân phố (TDP) 2, 3 thị trấn Xuân An. Mặc dù đã được khống chế trước đó nhưng do nắng nóng gay gắt nên trong các ngày 29-30/6, các đám cháy tại đây tiếp tục bùng phát và có nhiều diễn biến bất thường. Đến chiều 30/6, tình hình cháy rừng tại hai địa phận này đã cơ bản được khống chế. Dù đã được ứng cứu kịp thời... ... song, diện tích rừng bị cháy quá lớn, gió thổi mạnh khiến lửa càng lan nhanh... ...thiêu rụi gần như hoàn toàn khu rừng thông Những gốc thông có đường kính khoảng 30cm bị ngọn lửa đốt cháy đen Nhiều thân cây bị cháy đổ sụp... Nhiều thân cây bị cháy đổ sụp... Hiện trường còn lại là đống tro tàn Thân cây được chặt để làm đường băng cản lửa cũng bị bén lửa. Màu vàng của lá... ...cùng với màu đen của than tro tạo nên một khung cảnh hoang tàn, trơ trọi. Hơn 100 nhà dân bên triền núi nhiều ngày qua bị uy hiếp, tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng di tản người dân ở trong vùng nguy hiểm ra chỗ an toàn. Rất may không có thương vong về người và tài sản, tuy nhiên ước tính có tới 50 ha rừng thông phòng hộ tại Nghi Xuân bị thiêu rụi. Trong nhiều ngày tới, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục chia thành nhiều tốp, phân ra nhiều khu vực xảy ra cháy rừng để túc trực, theo dõi và xử lý, tránh lửa bùng phát trở lại.

Khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông thuộc tiểu khu 92A, thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa lan nhanh sang các khu rừng thuộc tổ dân phố (TDP) 2, 3 thị trấn Xuân An. Mặc dù đã được khống chế trước đó nhưng do nắng nóng gay gắt nên trong các ngày 29-30/6, các đám cháy tại đây tiếp tục bùng phát và có nhiều diễn biến bất thường. Đến chiều 30/6, tình hình cháy rừng tại hai địa phận này đã cơ bản được khống chế. Dù đã được ứng cứu kịp thời... ... song, diện tích rừng bị cháy quá lớn, gió thổi mạnh khiến lửa càng lan nhanh... ...thiêu rụi gần như hoàn toàn khu rừng thông Những gốc thông có đường kính khoảng 30cm bị ngọn lửa đốt cháy đen Nhiều thân cây bị cháy đổ sụp... Nhiều thân cây bị cháy đổ sụp... Hiện trường còn lại là đống tro tàn Thân cây được chặt để làm đường băng cản lửa cũng bị bén lửa. Màu vàng của lá... ...cùng với màu đen của than tro tạo nên một khung cảnh hoang tàn, trơ trọi. Hơn 100 nhà dân bên triền núi nhiều ngày qua bị uy hiếp, tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng di tản người dân ở trong vùng nguy hiểm ra chỗ an toàn. Rất may không có thương vong về người và tài sản, tuy nhiên ước tính có tới 50 ha rừng thông phòng hộ tại Nghi Xuân bị thiêu rụi . Trong nhiều ngày tới, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục chia thành nhiều tốp, phân ra nhiều khu vực xảy ra cháy rừng để túc trực, theo dõi và xử lý, tránh lửa bùng phát trở lại.