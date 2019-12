Người dân khắp nơi nô nức đổ về trung tâm TP HCM chào đón năm mới 2020

Khoảng 19h tối nay (31/12), hàng ngàn người dân đổ về khu vực trung tâm TP HCM vui chơi cùng nhau tận hưởng những giờ phút cuối cùng của năm cũ bên bạn bè và người thân, chờ đón giao thừa trong không khí tưng bừng, háo hức. Từ rất sớm nhưng người dân đổ về các điểm tổ chức đón năm mới. Nhiều bạn trẻ thích thú check in cùng bạn bè, chờ đón màn đếm ngược chờ thời khắc bước sang năm mới 2020 trong những màn pháo hoa rực rỡ. Các tuyến phố đã chật kín người. Càng về muộn số lượng người đổ ra nơi đây càng đông hơn. Nhiều người đã tụ tập tại điểm tổ chức sự kiện. Du khách nước ngoài cũng háo hức hoà cùng người dân Sài Gòn trong thời khắc chuẩn bị đón năm mới 2020. Nhiều gia đình cùng nhau ra đường đón năm mới. Giới trẻ háo hức chờ đón chương trình ca nhạc giải trí đếm ngược chào ón năm mới 2020 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Để đảm bảo an toàn an ninh trật tự và cho người dân xem pháo hoa, đón năm mới 2020 Phòng CSGT TP.HCM huy động 1.400 CSGT và tăng cường 500 cảnh sát từ đơn vị khác nhau. Các tuyến phố đang ngày càng trật kín. Nhiều nước trên Thế giới chào đón năm mới 2020. (Nguồn: VTC14)

