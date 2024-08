Dấu ấn Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tân Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ

Ngày 12/8, tại Quảng Ninh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố, thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (SN 1976, quê quán TP Cần Thơ) Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (SN 1976, quê phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trước khi được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành công an từ Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đến Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh .

Quá trình công tác tại các địa phương, ông Đinh Văn Nơi đã đạt được nhiều thành tích, góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022 đến tháng 8/2024, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã để lại nhiều dấu ấn. Đó là sự chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" tại Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tham mưu, thực hiện xây dựng các trụ sở công an xã, mua sắm trang thiết bị đồng bộ để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, lực lượng công an phát huy vai trò tham mưu thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; tăng cường công tác bảo vệ ANQG, chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh...Đây là tiền đề quan trọng tạo môi trường hòa bình, ổn định để tỉnh Quảng Ninh tập trung xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững; giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Đáng chú ý, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tiếp tục ghi dấu ấn trong điều tra, khám phá các vụ án, điển hình là vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng; triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn, với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng; hay như vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan Việt Á xảy ra tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều, một trong số bị can là ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)…

Do có nhiều thành tích khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã được Bộ Công an đã biểu dương và trao tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất. Trước đó, tháng 12/2022, ông Đinh Văn Nơi cũng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Đinh Văn Nơi đã lập nhiều chuyên án truy quét tội phạm, điển hình là vụ án buôn lậu 51 kg vàng do trùm buôn lậu Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, 54 tuổi, trú tại huyện An Phú, An Giang) cầm đầu; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên;

Thời điểm đó, ông Đinh Văn Nơi cũng là Giám đốc Công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Hàng ngày, số điện thoại của ông nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Khi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Nơi tiếp tục công khai số điện thoại để tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ về điều này, ông Nơi từng nói rằng, việc công khai số điện thoại để người dân báo tin chính là một trong những giải pháp giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. “Dùng số điện thoại của mình làm "đường dây nóng" ở đây không có áp lực gì. Tuy nhiên, khi đã mở đường dây nóng thì phải giải quyết mấy câu hỏi: Khi dân điện thoại nhắn tin anh có tiếp nhận không? Anh có quyết tâm xử lý vụ việc đến cùng khi người dân tin tưởng báo tin không?

Người dân điện thoại cho anh, anh phải xử lý, mà phải xử lý cho hiệu quả. Khi mình công khai số điện thoại và xử lý tin nhắn giúp dân, người dân cảm thấy tự hào, vì người ta báo cáo giám đốc mà được xử lý và xử lý triệt để, người dân sẽ càng tin tưởng lực lượng Công an và hình ảnh của lực lượng Công an được thể hiện từ chính những việc làm này.”, ông Nơi từng chia sẻ.

Trong đấu tranh với tội phạm, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng từng nêu quan điểm: “Đấu tranh với các loại tội phạm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", đó là quan điểm của Đảng, quan điểm của ngành Công an, thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn. Khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm, dám nghĩ, dám làm đến tận cùng hay không thôi”.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng được người dân biết đến là một người hay làm từ thiện. Quá trình công tác tại các địa phương, ông thường đến trao quà đối với các hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng…Ông từng chia sẻ với báo chí: “Một món quà Tết rất nhỏ, tuy nó không giải quyết được một cái Tết cho người dân, nhưng nó thể hiện cái nghĩa tình. Nghĩa tình của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác, chiến đấu ở đây và được bà con nhân dân hỗ trợ. Đó là phẩm chất đạo đức của một người cán bộ Cán bộ công an nhân dân phải có”.

