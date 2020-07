Danh tính chiến sĩ công an thiệt mạng khi va chạm với xe container

(Kiến Thức) - Sau khi va chạm với xe container chạy ngược chiều, chiến sĩ công an điều khiển xe máy đã bị ngã văng ra đường và tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân.

Liên quan tới vụ tai nạn một chiến sĩ công an thiệt mạng xảy vào chiều ngày 1/7. Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đang phối hợp với cơ quan chức năng của TP Hà Nội thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến ô tô đầu kéo container và một xe máy, khiến chiến sĩ công an điều khiển xe máy tử vong tại chỗ trên địa bàn Thị trấn Yên Viên.

Hiện trường vụ tai nạn Quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định, danh tính chiến sĩ công an đi xe máy mang BKS 99B1- 190.9x tử vong là anh Ngô Văn S. (SN 1990, trú phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Anh S. hiện đang công tác tại Công an phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Còn tài xế điều khiển xe container mang BKS 15C - 111.8x kéo theo rơ-mooc 15R - 100.2x trong vụ tai nạn là anh Vũ Văn T. (SN 1977, trú tại: Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển. Vụ tai nạn một chiến sĩ công an thiệt mạng xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 1/7 trên đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, xe máy BKS 99B1- 190.9x lưu thông theo hướng Cầu Đuống đi Bắc Ninh đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 15C - 111.8x kéo theo móoc 15R- 100.2x lưu thông theo hướng ngược lại. Sau va chạm, người điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong thương tâm, hai phương tiện liên quan hư hỏng. Hiện vụ tai nạn một chiến sĩ công an thiệt mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.