Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ lật xe khách tại Ninh Bình

Trưa 14/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn giữa ô tô khách giường nằm và xe mô tô khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương.



Theo đó, khoảng 23h50 ngày 13/6, tại km 265+570 QL 1A (khu vực ngã ba giao nhau với đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 35H3-9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển (đi trên đường Tuệ Tĩnh, đến QL 1A rẽ trái về hướng Hà Nội) với xe ô tô khách giường nằm BKS 37B-028.06 do Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An( điều khiển (đi trên QL 1A hướng Hà Nội – Thanh Hoá).

Hình ảnh chiếc xe khách bị lật sau tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết gồm: Ông Vũ Minh Tam; Phan Uy Vũ (SN 2010); Nguyễn Tất Ngà (SN 2002) và Nguyễn Tài Thái (SN 2000) – đều ở Đô Lương, Nghệ An);

5 người bị thương gồm: Lê Đức Hảo, SN 2003; Hoàng Tiến Thạch, SN 2000; Nguyễn Quốc Nhàn, SN 1977 ở Đô Lương, Nghệ An; Vũ Thị Lơn, SN 1942, Vũ Thị Lan, SN 1959 ở Yên Thành, Nghệ An.

Hai phương tiện, 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cột đèn tín hiệu hư hỏng.

Công an thành phố Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, Nguyễn Ngọc Sáng (lái xe khách) không có nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể.

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ninh Bình.

Sáng 14/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng để nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các nội dung công việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, đồng thời đến thăm, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn.

Nhấn mạnh đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền và nhân dân sở tại đã kịp thời tham gia xử lý, giải quyết vụ việc; Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tích cực, chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị, thuốc men để tập trung cấp cứu, chạy chữa cho các nạn nhân… nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tinh thần cho các hành khách, các nạn nhân của vụ tai nạn.

Đồng thời đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các khoa, phòng, đội ngũ y, bác sỹ tập trung nhân lực, điều kiện thuốc men, thiết bị cứu chữa bệnh nhân, giúp sớm ổn định sức khỏe, tư tưởng cho các nạn nhân.

Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ ngay cho gia đình nạn nhân bị tử vong 5 triệu đồng/gia đình; hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 triệu đồng/người. Đồng thời, tham mưu chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể về những bước tiếp theo để giải quyết vụ việc như: thông tin cho tỉnh Nghệ An về các nạn nhân; hỗ trợ các gia đình nạn nhân hoàn tất các thủ tục hành chính… Tổng hợp báo cáo nhanh về vụ việc gửi Ban An toàn giao thông quốc gia và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công an tỉnh Ninh Bình khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

