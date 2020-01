Dâm ô nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP HCM: Giáng chức Giám đốc

Sáng 6/1, trao đổi với các phóng viên bên lề hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do UBND TPHCM tổ chức, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Lê Minh Tấn cho biết đã có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM sau vụ nhiều bé gái bị dâm ô ở trung tâm này.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật trong vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) dâm ô nhiều bé gái.

Theo đó, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM Võ Thị Thanh Kim bị giáng chức xuống làm Phó Giám đốc. Ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc trung tâm nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Bà Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc trung tâm, bị phê bình nghiêm khắc.

Riêng ông Võ Thanh Quang, Phó Giám đốc trung tâm, đã về hưu nên chuyển hồ sơ sang tổ chức Đảng để xử lý theo quy định của Đảng.

Hình thức kỷ luật này được đưa ra sau buổi làm việc của Hội đồng kỷ luật Sở lao động- Thương binh- Xã hội (LĐ-TB-XH) ngày 26/12/2019.

Trước đó, Sở LĐ-TB-XH cũng đã kỷ bằng hình thức phê bình nghiêm khắc đối với cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội, gồm: Trưởng phòng Nguyễn Thành Phụng. Phó phòng Lê Bá Hoàng và chuyên viên Nông Thị Bích Chuyển.

Riêng Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Trần Ngọc Sơn là cán bộ do UBND TPHCM quản lý nên Ban Giám đốc Sở đã đề nghị hình thức kỷ luật phê bình nghiêm khắc và chuyển UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Như đã thông tin, chiều 17/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM, để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 15/11, Công an phường 13, quận Bình Thạnh tiếp nhận đơn tố giác của chị L. về việc con chị, lúc ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (từ ngày 25/5 đến ngày 25/8) đã bị ông Dũng dâm ô. Công an phường đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Bình Thạnh vào ngày 16/11.

Phía công an cũng đã tiếp xúc với 2 bé gái khác là nhân chứng và bị hại liên quan trong vụ việc. Công an đã lấy lời khai ban đầu của 2 bé và báo cho Công an TPHCM

Sáng 17/11, Công an TPHCM đã chỉ đạo khẩn cấp điều tra làm rõ nếu có dấu hiệu tội phạm và xử lý nghiêm. Qua trao đổi thông tin với VKSND, Sở LĐ-TB-XH TPHCM… đã triệu tập ông Dũng đến làm việc.

Trong buổi làm việc, ông Dũng thừa nhận hành vi dâm ô 3 bé gái. Vụ việc xảy ra vào buổi tối đúng các ca trực của ông này.