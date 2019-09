Đại úy công an bị 8X đập cốc bia vào mặt gây thương tích 15%

(Kiến Thức) - Hơn 3 tuần đập cốc bia vào mặt đại úy công an gây thương tích, Lưỡng bị xử lý hình sự khi có kết quả giám định thương tích của nạn nhân.

Ngày 27/9, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là đại úy Hồ Thanh Nhiều, cán bộ Công an thị trấn Trần Đề.



Theo cơ quan điều tra, 18h ngày 2/9, Lưỡng nhậu tại quán Ngọc Anh ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề với 4 người bạn. Lúc này, đại úy Lưỡng nhậu cạnh bàn của Lưỡng.



Đại úy Nhiều khi đang điều trị vết thương.

Lưỡng sau đó cầm ly sang mời một người bạn của anh Nhiều và nói: "Anh em mình thương nhau trước sau như một, còn Nhiều thì bắt xe em, hôm nay Nhiều nhậu ai bắt Nhiều".



Đại úy Nhiều phản ứng bằng câu nói “mày nói gì vậy” thì Lưỡng cầm ly hất bia vào mặt đối phương. Viên đại úy đứng dậy thì bị Lưỡng cầm ly bia đánh trúng vào mặt gây thương tích.

Mọi người xung quanh can ngăn, đưa nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, rồi chuyển đến Bệnh viện Quân Y 121 (Cần Thơ) điều trị.