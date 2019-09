Trâu, bò bỗng dưng mất nội tạng khiến người dân hoang mang

Sáng ngày 27/9, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hà Văn Khuê, Chủ tịch UBND xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết, từ tháng 6/2019 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra tình trạng gia súc của người dân thả rông nghi bị thú dữ giết hại vào thời điểm chập tối.

Ông Khuê cho biết thêm, đã có tất cả 5 con bê, bò bị giết hại trong tình trạng mất nội tạng chỉ duy nhất có một con thoát chết xảy ra trên địa bàn xã Lũng Vân. Người dân sinh sống nghi ngờ đây là loài báo. UBND xã, UBND huyện Tân Lạc đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh xác định loài vật đã tấn công, giết hại bò của các hộ dân trên địa bàn.

Hình ảnh một con bò của người dân nghi bị thú dữ tấn công.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, vào khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2019 đến nay, trên địa bàn xóm Bục, xã Lũng Vân xuất hiện động vật hoang dã là thú ăn thịt (chưa xác định được loài) tấn công, giết hại bò của các hộ dân. Tình hình trên đã gây hoang mang trong nhân dân khu vực Lũng Vân và các xã lân cận.

Cùng với đó, UBND huyện Tân Lạc cũng đã có văn bản gửi Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông cùng phối hợp thực hiện các giải pháp cảnh báo, ngăn chặn và thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, nhằm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn cho gia súc và người dân trên địa bàn.

Đồng thời Cơ quan chức năng cũng nghiêm cấm người dân tuyệt đối không được săn bắn, bẫy, bắt, giết hại động vật hoang dã. Khi đi vào rừng hoặc các khu vực gần rừng phải nâng cao cảnh giác, nếu phát hiện thú dữ phải có biện pháp xua đuổi, đồng thời phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan chức năng…

