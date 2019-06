Đại tướng Tô Lâm: Nhiều quan hệ kinh tế bất thường vụ làm giả xăng dầu

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, qua nắm tình hình ban đầu, Bộ Công an đã thấy có rất nhiều quan hệ kinh tế bất thường, nên các lực lượng mới tập trung xác định nguồn hàng hóa, tìm hiểu tại sao có sự bất thường về giá cả như vậy. Quá trình điều tra rất công phu. Do xăng dầu là một mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh tế kĩ thuật khá phức tạp, nên đòi hỏi đội ngũ công an phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới đưa ra được kết luận.

Đại gia Trịnh Sướng.

Đại tướng Tô Lâm cho rằng, việc làm giả xăng dầu , làm nhiễu loạn thị trường xăng dầu là hết sức phức tạp, vì ảnh hưởng đến nguồn cung, đến người tiêu dùng. “Làm giả xăng dầu là rất nguy hiểm. Từ trước tới nay có hiện tượng vẫn làm nhiều người thắc mắc là tại sao xe máy, ô tô đi trên đường thì bốc cháy, rồi máy móc động cơ hỏng? Qua vụ này, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề”, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Ông cũng cho rằng, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Những kiểu làm ăn phi pháp như thế này còn rất nhiều và rất phức tạp, cần tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến 24 cửa hàng lấy nguồn xăng giả của đại gia này, Bộ trưởng Công an cho biết, đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ. “Có thể là họ móc nối thông đồng, nhưng cũng có thể vô tình, chủ cây xăng không biết những thông tin về việc xăng giả. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc, vi phạm pháp luật tới đâu sẽ tiếp tục điều tra, nghiên cứu tới đó”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.