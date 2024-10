Đại tá Hồ Song Ân làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông

Chiều 16/10, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Song Ân (SN 1978); quê quán Quảng Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Hồ Song Ân, Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông Đại tá Hồ Song Ân là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị, đoàn kết nội bộ và có tín nhiệm cao. Việc đồng chí Hồ Song Ân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh Đắk Nông.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Hồ Song Ân, tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng như gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lực lượng Công an 2 tỉnh Quảng Nam và Đắk Nông, đồng thời khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: CA