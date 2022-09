Đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Quảng Ninh

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.



Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, nguyên giám đốc Công an tỉnh An Giang giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn; xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, lành mạnh để thu hút nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, người dân được hưởng cuộc sống ngày càng ấm no, bình yên và hạnh phúc.

Mục tiêu cao nhất trong báo đảm an ninh, trật tự là không để xảy ra tội phạm, là người dân được thụ hưởng cuộc sống an ninh, an toàn, hạnh phúc. Do đó, phải coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu đài, đồng thời chủ động nhận diện và phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu cần đặc biệt quan tâm việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn, đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tư ngay từ đầu và tại cơ sở theo đúng phương châm "an ninh chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở”.

Đồng thời tin tưởng Đảng ủy công an tỉnh, lực lượng Công an Quảng Ninh sẽ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công và thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đại tá Đinh Văn Nơi lên tiếng vụ chi 20 tỷ điều chuyển GĐCA tỉnh An Giang: