Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải Dương lần thứ XVII diễn ra từ 25 - 27/10

Ngày 24/10, Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức họp báo trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.



Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/10/2020 tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

Ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng ban Tuyên giáo Tinh ủy Hải Dương thông tin tại cuộc họp báo.

Với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Hải Dương sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương, được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Phúc - Trưởng ban Tuyên giáo Tinh ủy Hải Dương cho biết, Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại hội lần này có tổng số 350 đại biểu tham dự. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị 59 nhân sự, số lượng cần bầu là 52 người. Trong đó tái cử là 39 người, lần đầu tham gia cấp ủy là 20 người. Cán bộ nữ là 11 người, cán bộ trẻ là 6 người.

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII thống nhất bầu 16 nhân sự trong tổng 18 người; tái cử là 11 nhân sự, lần đầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 7 người, nữ 2 người.

Đến chiều ngày 24/10, đã có hơn 100 phóng viên của hơn 30 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đăng ký tuyên truyền về Đại hội.

Trước đó, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các vòng bảo vệ bên trong, khu vực xung quanh hội trường Đại hội; các tuyến đường xung quanh Trung tâm Văn hóa xứ Đông; trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nơi tiếp dân của tỉnh; các khách sạn phục vụ việc ăn nghỉ của đại biểu và bảo đảm an ninh trật tự toàn TP Hải Dương. Lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ bố trí 12 chốt tại các tuyến đường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác dẫn đoàn, bảo đảm an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời Trung ương và đại biểu tham dự Đại hội. Phương án phòng chống cháy, nổ được các lực lượng thực hiện nghiêm, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị trực 100% quân số, sẵn sàng xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

