Đại gia Vũ Anh Cường sàm sỡ tiếp viên, nữ khách: Ái ngại máu “D” cứ hừng hực!

Vụ việc bê bối trên máy bay Vietnam Airlines khi ông Vũ Anh Cường - cựu sếp công ty BĐS Đất Lành bị nữ hành khách tố có hành vi quấy rối, sàm sỡ dù đến thời điểm này các cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng nhưng dư luận xã hội đã có nhiều ý kiến lên án hành vi quấy rối, sàm sỡ nữ khách của vị đại gia bất động sản này.



Ngay khi nữ khách trên chuyến bay tố bị ông Vũ Anh Cường "sờ vào vai cô và lần dần xuống phía sườn", người đàn ông này đã lên tiếng biện minh trên báo chí rằng, do ông bị vấp chân, ngã nhào và vô tình chạm vào người phụ nữ.

Tuy nhiên sự biện minh trên của đại gia bất động sản bị tố quấy rối sàm sỡ nữ khách Vietnam Airlines không đáng tin cậy khi chính tiếp viên trưởng chuyến bay trong biên bản vụ việc cũng khẳng định, nam hành khách ngồi ghế thương gia đã uống quá nhiều rượu, có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay. Bản thân nữ tiếp viên trưởng này cũng tố bị người đàn ông này "thậm chí còn sờ cả vào tôi".

Hình ảnh ông Vũ Xuân Cường trên chuyến bay VNA.

Có thể vì nhạy cảm với những hành vi sàm sỡ, dâm ô do thời gian qua xảy ra quá nhiều vụ việc khiến dư luận bức xúc, khiến nữ hành khách khi bị ông Cường một người xa lạ chạm tay vào người trên máy bay đã tố ông Vũ Anh Cường có hành vi quấy rối, sàm sỡ, nhưng có đến hai người phụ nữ cùng tố đại gia bất động sản sờ vào người thì rõ ràng, đó là điều cần phải làm rõ.

Trên thực tế, một kẻ trộm cắp không bao giờ thừa nhận mình trộm cắp khi chưa có chứng cứ, một người "biến thái" chắc chắn cũng không thừa nhận bản thân mình có hành vi biến thái khi chưa có chứng cứ.

Do vậy, để làm sáng tỏ vụ việc trên, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết đã giao các đơn vị chức năng xác minh. Khi xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan công an. Nếu có hành vi quấy rối nhưng chưa đến mức xử lý hình sự thì Cảng vụ vẫn sẽ tiến hành xử lý hành chính.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể đưa ra kết luận về việc ông Vũ Anh Cường có hành vi sàm sỡ nữ hành khách trên hay không.

Tuy nhiên dư luận cho rằng, ngay lúc này, các bị hại cần làm đơn gửi đến cơ quan công an để họ vào cuộc xác minh điều tra làm rõ việc ông Cường chạm tay vào người nữ khách là do vô tình khi bị ngã hay hành vi cố ý làm thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Nếu cơ quan điều tra xác định, hành vi chạm tay vào người nữ khách của ông Cường là hành vi cố ý để thỏa mãn dục vọng thì người đàn ông này có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu chỉ là vô tình chạm tay vào người nữ khách và nữ tiếp viên trưởng thì cũng cần có kết luận để minh oan cho ông Vũ Anh Cường.

Tuy nhiên, với việc say xỉn, chạm tay vào người nữ khách và tiếp viên trưởng hàng không như hành vi của ông Vũ Anh Cường khiến dư luận phẫn nộ.

Bởi hành vi ấy diễn ra tại khoang hạng thương gia, vốn là nơi dành cho những "thượng đế" hạng sang, những người có tiền có địa vị được cho là văn minh lịch sự hơn những người khác.

Bản thân ông Cường cũng là một đại gia bất động sản, một người tưởng như có văn hóa nhưng lại hành động như chả khác nào kiểu "trọc phú" kém văn hóa.

Hiện nay, có một thực tế, pháp luật vẫn còn lổ hổng rất lớn khi xử lý tội dâm ô, sàm sỡ khi Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bỏ quy định về tội danh Dâm ô đối với người trên 16 tuổi và chỉ áp dụng với các bị hại dưới 16 tuổi.

Đồng nghĩa với việc trong trường hợp cơ quan chức năng có kết luận ông Cường sàm sỡ hai phụ nữ thì bản thân ông này cũng chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, không vì thế mà chấp nhận thỏa hiệp với những hành vi sàm sỡ, quấy rối mà cần phải mạnh mẽ lên án hành vi này.

Bởi thời gian qua, có quá nhiều vụ việc xảy ra khiến dư luận lo lắng, ái ngại khi không ít người máu “D” cứ hừng hực gây ra những vụ sàm sỡ, quấy rối các nạn nhân nữ, thậm chí là cả các trẻ em.

Điển hình nhất là vụ việc Nguyên viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh đã giở trò đồi bại dâm ô bé gái 7 tuổi khi 3 lần ôm hôn bé gái trong thang máy.

Dù sau đó, ông Linh thừa nhận hành vi diễn ra đúng như đoạn clip phát tán trên mạng, nhưng một mực cho rằng không sàm sỡ, dâm ô mà chỉ “nựng” bé gái.

Tuy nhiên, không chấp nhận với lý do của Ông Linh đưa ra, Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh và sắp tới ông Nguyễn Hữu Linh sẽ phải hầu tòa về hành vi trên.

Trước đó, vụ việc Đỗ Mạnh Hùng sàm sỡ nữ sinh viên trong thang máy tòa chung cư Golden Palm (quận Thanh Xuân) tại Hà Nội cũng gây phẫn nộ trong dư luận khi đối tượng này sau đó chỉ bị phạt hành chính với mức 200 nghìn đồng.

Mới đây, một phụ xe của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cũng bị sa thải khi nữ hành khách tố cáo nam phụ xe này sàm sỡ, sờ soạn vào người cô.

Những vụ việc trên chỉ là con số nhỏ trong số hàng nghìn vụ hiếp dâm, dâm ô, quấy rối tình dục xảy ra mỗi năm, nạn nhân không chỉ là những phụ nữ mà còn có nhiều trẻ em cho thấy sự báo động về sự đồi bại, xuống cấp đạo đức nghiêm trọng của một bộ phận người, trong đó có không ít cán bộ công chức, doanh nhân, giáo viên... gây tâm lý bất an cho dư luận, đặc biệt là phụ nữ.

Do vậy, nếu hành vi của ông Vũ Anh Cường quấy rối, sàm sỡ nữ khách và tiếp viên là thật thì đây rõ ràng là hành vi không thể chấp nhận, dung thứ cả về pháp lý, đạo đức và xã hội.

Hành vi như vậy không chỉ bị từ chối phục vụ trong một chuyến bay mà ngành hàng không cần những biện pháp mạnh mẽ hơn như xem xét để áp dụng lệnh “cấm bay” đối với người này.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng mới đây đã nói rằng, hành vi sàm sỡ trên máy bay là vấn đề nghiêm trọng. Nếu xác định hành khách này có hành vi sàm sỡ, Cục sẽ yêu cầu xử lý nghiêm để đảm bảo tính an ninh, an toàn của ngành hàng không. "Dù hành khách có là ai, có những mối quan hệ nào, nếu vi phạm quy định của pháp luật thì vẫn phải tuân thủ các biện pháp xử lý".

Dư luận cho rằng, Cục Hàng không Việt Nam hãy cấm bay ngay với hành khách bị tố sàm sỡ, quấy rối nữ hành khách. Bởi chỉ có hành động cương quyết mới gìn giữ được văn minh hàng không, răn đe những kẻ biến thái để không còn những vụ việc tương tự xảy ra ra tại sân bay, máy bay. Đồng thời, tích cực xác minh điều tra làm rõ vụ việc trên, có hình thức xử phạt nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.