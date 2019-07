Cảng vụ hàng không miền Bắc xác minh vụ cựu sếp Cty Đất Lành Vũ Anh Cường sàm sỡ khách nữ

(Kiến Thức) - Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết đang làm rõ vụ khách hạng thương gia sàm sỡ cô gái trẻ trên máy bay. Trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự, sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan công an để điều tra.

Liên quan đến vụ một nam hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines ngày 26/7, chia sẻ với Báo Giao thông, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho hay, cơ quan này đang làm việc với các bên liên quan để xác minh làm rõ.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Trần Hoài Phương cho biết: “Theo báo cáo của cơ trưởng, trong chuyến bay vào lúc 14h45 phút ngày 26/7, hãng đã từ chối một hành khách do người này bị say rượu. Việc khách say rượu và bị từ chối phục vụ thuộc thẩm quyền của cơ trưởng. Đối với chúng tôi, đây là tình huống bình thường. Tuy nhiên, việc hành khách này có hành vi sàm sỡ, gây rối hay không, hãng lại không báo cáo. Chúng tôi chỉ ghi nhận thông tin này qua báo chí. Hiện nay, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đang yêu cầu các bên liên quan báo cáo, lý giải thông tin để làm rõ vì sao vị khách này bị từ chối phục vụ, có hay không hành vi sàm sỡ?"

Nam hành khách có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ trên máy bay. Ảnh: Vietnamnet Ông Phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm rõ, trong trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự về việc quấy rối tình dục, sẽ chuyển vụ việc cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chúng tôi sẽ xem xét xử lý vi phạm hành chính. Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng thông tin thêm, theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 162/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, khách "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay mà chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự" sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 7 - 10 triệu đồng. Theo VTC News, vị đại gia có hành vi sàm sỡ nữ hành khách trên chuyến bay của Vietnam Airlines tên là Vũ Anh Cường, sinh năm 1960. Ông này từng là sếp CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành (chi nhánh huyện Phú Giáo, Bình Dương) và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Kinh doanh Nhà Đất Lành. Đến nay cả hai công ty này đều đã ngừng hoạt động. Trước đây, ông Vũ Anh Cường từng giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành, nhưng đã rời khỏi vị trí này vào đầu năm 2016. Đến nay người nắm giữ vị trí Giám đốc công ty này là ông Vũ Mạnh Trường (SN 1966). Hiện tại ông Vũ Anh Cường đang sở hữu các công ty TNHH Hoàng Hiệp, công ty TNHH MTV Sài Gòn Villas và công ty TNHH thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam). Video: Máy bay hạ cánh khẩn cấp. Nguồn: Vietnamnet

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, chiều 26/7, cơ trưởng chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách say xỉn, có hành vi quấy rối hành khách khác.



Theo chia sẻ của nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối, khi cô vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì vị đại gia này đi qua. “Bất ngờ em thấy chú ấy sờ vào vai em rồi lần dần xuống phía sườn. Quá hốt hoảng, phải mất vài giây em mới định thần và nói to: Chú làm cái gì đấy?”, nữ hành khách nói và cho biết vị khách kia lúc đó trông có vẻ đã say rượu, vẫn cười và luôn mồm nói "Chú có làm gì đâu".

Cơ trưởng chuyến bay sau đó quyết định từ chối phục vụ nam hành khách này. an ninh sân bay và nhân viên phục vụ mặt đất cũng có mặt và yêu cầu vị này ra khỏi máy bay.

Theo Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019, khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay.

Cụ thể, thông tư của Bộ GTVT quy định rõ về việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi (gồm mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần; Mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích).

Trường hợp khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở. Đối với hành khách bị bệnh tâm thần, việc chuyên chở do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.