Đại gia Thiện “Soi”, Ngô Văn Phát...: Từ biệt thự khủng tới xộ khám

Thiện “Soi” – Trùm cho vay nặng lãi và rửa tiền

Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với cha con Lê Thái Thiện, tức Thiện “Soi” (55 tuổi, trú tại xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (20 tuổi) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ phối hợp Viện KSND cùng cấp đã thực hiện việc khám xét nhà ông Thiện và Phong.

Đại gia Thiện "Soi" bị bắt giữ

Trước đó Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Lưu Ngọc Tư đối với ông Lê Thái Thiện về hành vi “cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, theo đơn tố cáo, cuối năm 2017 do mở rộng kinh doanh và xây văn phòng công ty nên ông Lưu Ngọc Tư bị hao hụt nguồn vốn. Lúc này, hai vợ chồng ông ông Lưu Ngọc Tư đã tìm đến ông Lê Thái Thiện để vay 8 tỷ đồng và được lấy làm nhiều lần với lãi suất 3,5%/ngày (tương đương 105%/tháng).

Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vợ chồng ông Tư vẫn còn nợ ông Thiện với số tiền bị tính lên đến 20 tỷ đồng.

Đến ngày 22/2/2020, sau khi tính toán, cấn trừ nhiều tài sản thì vợ chồng ông Tư còn nợ ông Thiện 18 tỷ đồng. Ông Tư đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện, cầu cứu các cơ quan chức năng.

Theo cơ quan Công an, nhiều người đến cơ quan chức năng tố cáo đại gia Lê Thái Thiện cho vay với lãi suất cắt cổ. Khi “con nợ” không đủ khả năng trả nợ thì đại gia này sẽ xiết nhà, xiết đất.

Biệt thự Thiện Soi nổi bật trên quốc lộ 5, đoạn qua thị xã Phú Mỹ.

Thiện “Soi” là chủ nhân căn biệt thự tại ấp Láng Cát, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Sở dĩ, căn biệt thự có tên Thiện Soi là ghép tên của ông và vợ. Biệt thự của đại gia Thiện “Soi” vừa bị bắt nổi bật vì quy mô hoành tráng, được cho là rộng hàng ngàn mét vuông, dát vàng 24K từ trong ra ngoài.

Không chỉ vậy, bên trong có nhiều đồ nội thất, trang trí đáng giá như bàn ghế gỗ, đồng hồ cổ...

Dù vậy, ông Thiện từng phủ nhận với báo chí rằng, thông tin nói căn biệt thự của ông dát vàng từ trong ra ngoài là không đúng. Thực tế, phần bên ngoài căn biệt thự chỉ là sơn màu vàng. Một vài chi tiết nội thất mới được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường và một số chi tiết khác.

Đại gia Thiện “Soi” không tiết lộ chi phí cho công trình xa xỉ, đồ sộ này, nhưng dân trong nghề đồn đoán, chi phí xây dựng, hoàn thiện của biệt thự lên tới hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ gây chú ý vì biệt thự rộng cả ngàn mét vuông, trước đó, một dàn siêu xe từng xuất hiện trong khuôn viên biệt thự khiến nhiều người không khỏi đồn đoán đây là dàn xe đắt tiền của gia chủ. Ông Thiện cũng từng phủ nhận, cho rằng đây là xe của khách đến chơi.

Đại gia Ngô Văn Phát - ông trùm mua bán hóa đơn

Tối 8/9/2020, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, trú quận Hải An, Hải Phòng; quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Cơ quan điều tra xác định ông Phát cầm đầu một nhóm lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.

Khi bị bắt, ông Phát đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát - Petraco. Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, Petraco còn có các ngành nghề khác như: khai thác quặng sắt, cát, sỏi, đất sét, bán buôn kim loại và quặng kim loại, kinh doanh bất động sản,... Phạm vi cung ứng sản phẩm của Petraco ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Lâu đài của đại gia Phát "dầu" ở Hải Phòng.

Không chỉ được biết đến là một đại gia xăng dầu, ông Phát còn là Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, tham gia vào nhiều dự án thiết kế và thi công xây dựng lớn. Ông Phát được giới kinh doanh khí hoá lỏng quen gọi với biệt danh là Phát “dầu”.

Ông Phát cũng nổi tiếng là doanh nhân giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, lâu đài trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng nằm trên nền khuôn viên đất rộng khoảng 3.000m2, hoàn thiện từ cuối năm 2018 sau khoảng 7 năm thi công. Chỉ tính riêng giá trị khu đất xây lâu đài đã lên tới hơn 170 tỷ đồng.

Tại quê nhà ở xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình, vị này cho xây dựng khu dinh thự với nhiều loại hình kiến trúc khác nhau, trong đó có tòa lâu đài mang phong cách châu Âu rộng hàng nghìn mét vuông, gồm 5 tầng và phần mái phẳng cho phép trực thăng có thể đậu.

Dù sở hữu những tòa lâu đài ước tính trị giá cả trăm tỷ đồng nhưng công ty của ông Phát lại có quy mô và lợi nhuận kinh doanh rất khiêm tốn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, kết quả kinh doanh của Cty Dầu Phát giảm dần, doanh thu từ mức 140 tỷ đồng xuống còn 26,3 tỷ đồng. Lợi nhuận cũng giảm từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và 500.000 đồng năm 2019.

Ông Phát còn nổi lên bởi vai trò là Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Phú Thành với siêu dự án Cồn Vành tại Thái Bình mà tập đoàn này đóng vai trò đơn vị tài trợ quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch. Theo quy hoạch, Dự án Khu đô thị Cồn Vành - Cồn Thủ có tổng diện tích hơn 3.000 ha, với 5 phân khu chức năng gồm sân golf, casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái. Tổng mức đầu tư của dự án này lên tới 3.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Phú Thành tính đến cuối năm 2019 chỉ khoảng 163 tỷ đồng. Năm 2016, Phú Thành đạt gần 200 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế là 650 triệu đồng. Lợi nhuận năm 2017 đạt 80 triệu đồng, 2018 đạt 430 triệu đồng rồi bất ngờ năm 2019 lỗ 11,6 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2019, vị trí người đại diện theo pháp luật của Phú Thành đã được chuyển từ Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Phát sang Tổng giám đốc Hoàng Quốc Việt. Đến tháng 6/2020, công ty này tăng vốn từ 163 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và sau đó chuyển trụ sở chính từ Quảng Ninh về Hải Phòng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của Phú Thành là than.

Đại gia Trịnh Sướng - ông trùm sản xuất, buôn bán xăng giả



Năm 2019, vụ việc đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) bị bắt gây chấn động dư luận. Trịnh Sướng là người giàu có, sống kín kẽ. Đến khi kho xăng dầu bị khám xét, các hoạt động của đại gia này mới được hé lộ.

Trịnh Sướng sở hữu rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở khắp ĐBSCL. Khi có cửa hàng xăng dầu nào muốn sang nhượng, Trịnh Sướng đều mua lại, sau đó sửa sang rất hoành tráng.

Không chỉ có máu mặt trong giới kinh doanh xăng dầu, Trịnh Sướng còn được biết đến như một đại gia sở hữu rất nhiều bất động sản chiếm vị trí đắc địa ở Sóc Trăng và một số địa phương trong vùng.

Đại gia Trịnh Sướng bị bắt gây rúng động dư luận

Trịnh Sướng và 38 bị can khác bị truy tố vì liên quan đến việc sản xuất, mua bán xăng giả. Theo cáo trạng, năm 1996, Trịnh Sướng thành lập Công ty TNHH Mỹ Hưng với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan; mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng. Sau đó 11 năm, đại gia này mở thêm Công ty TNHH Gia Thành nhưng cho em vợ là Trương Như Tuyết làm giám đốc. Ông Sướng còn sở hữu 75% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Hóa dầu Ressol.

Trong quá trình, Trịnh Sướng biết việc sản xuất xăng giả bằng cách pha dung môi với xăng thật (A95) cùng các hóa chất, rồi cho hợp chất màu công nghiệp Azo vào để tạo màu giống xăng thật. Từ năm 2017 đến thời điểm bị bắt, công ty của Sướng đã pha chế, sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại (A95, A92, E5 RON 92), tương đương trị giá hàng thật 2.492 tỷ đồng.

Sau đó, Trịnh Sướng đã bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả trên thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.