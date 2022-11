Đá vỉa hè Hà Nội mới lát đã hỏng: Ai chịu trách nhiệm?

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội như: Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy), Nguyễn Thái Học (Ba Đình), Giải Phóng (Hoàng Mai)... có vỉa hè lát bằng đá tự nhiên đều rơi vào tình trạng xuống cấp, nứt vỡ, hư hỏng nặng.

Cụ thể, trên đường Trần Phú (Hà Đông), PV ghi nhận gần 2km vỉa hè hướng đi Nguyễn Trãi lún nứt, bong tróc. Nghiêm trọng hơn, đoạn vỉa hè đối diện Công ty CP Sông Đà 2 lún sâu, đá lát bong tróc, nứt vỡ, nhìn thấy cả phần đất bị trơ ra. Khu vực trước Học viện An Ninh xuất hiện đến 5 vị trí xuống cấp.

Vỉa hè đường Nguyễn Trãi, khu vực trước Viện Bảo tồn Di tích; Học viện Khoa học Xã hội, số 455 Nguyễn Trãi, đầu ngõ 475 Nguyễn Trãi cũng xuống cấp khá nghiêm trọng.

Tại vỉa hè đoạn nhà số 26 đường Nguyễn Phong Sắc, những viên đá vỡ lâu ngày, còn trơ lại những mảng bê tông phía dưới. Tình trạng này cũng xảy ra tại vỉa hè trước nhà số 2 đường Nguyễn Khánh Toàn, hoặc trước nhà số 12, số 52 đường Nguyễn Văn Huyên…

Tại vỉa hè đường Nguyễn Thái Học (Ba Đình), dù mới được đơn vị thi công bàn giao vỉa hè lát đá tự nhiên từ khoảng 3 tháng nay đã xuất hiện tình trạng bong bật, sụt lún. Từ số nhà 232 - 254 liên tục xuất hiện viên đá bị bật lên, không còn độ kết dính.

Theo báo cáo của các quận, huyện, thị xã có khoảng 255 tuyến phố, hè được lát đá tự nhiên, chủ yếu tập trung ở một số quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng...

Được biết, ngày 3/11, đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng Hà Nội, gồm Chi cục Giám định xây dựng, Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội đã kiểm tra công tác thi công lát đá vỉa hè tại công trình xây dựng cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trên địa bàn quận Long Biên. Tại đây, các cán bộ, kỹ thuật đã rút lõi để lấy mẫu đánh giá sự tuân thủ tiêu chuẩn theo quy định về cường độ, độ dày bê tông.

Sau khi rà soát các lớp theo quy định, Trưởng đoàn kiểm tra Hoàng Ngọc Thắng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng cho biết: Vật liệu này là gạch giả đá, có giá thành rẻ hơn đá tự nhiên khoảng gần 1/5 lần (đá tự nhiên khoảng 600 nghìn đồng/m2 - PV). Lớp vữa không đều, dày hơn 3 phân, trong khi theo quy định lớp này không quá 3 phân.

Theo ông Hoàng Hữu Lợi - Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (Chủ đầu tư), dự án chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh được đơn vị này và nhà thầu thực hiện khoảng 4,2km, đoạn từ ngõ 47 đến đường vành đai 3). Dự án có tổng mức đầu tư gần 18 tỷ đồng. Nguồn từ ngân sách TP Hà Nội. Công tác thi công từ ngày 10/8/2022 - 30/11/2022. Hiện nay, nhà thầu đã hoàn thành khối lượng đạt 90% theo hồ sơ thiết kế.

Ông Hoàng Ngọc Thắng đánh giá: "Sơ bộ dự án đã áp dụng theo mẫu hè đường đô thị theo địa bàn TP, tuân thủ thiết kế mẫu và được thẩm tra, thẩm định. Dự án đã đầu tư đồng bộ về hệ thống cống, viễn thông, hạ ngầm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra chưa có văn bản góp ý, hồ sơ thiết kế, khớp nối hạ ngầm của các Sở và đơn vị liên quan đã thi công. Về năng lực của nhà thầu tham gia công trình chưa cung cấp, nhật ký thi công chưa đầy đủ. Hồ sơ chưa có thiết kế cho người khuyết tật theo quy định, quy chuẩn, công tác thi công lát gạch quanh hố ga, hố kỹ thuật chưa đảm bảo yêu cầu. Cùng với kết quả lấy mẫu thí nghiệm (sau 5 ngày), Sở Xây dựng sẽ có đánh giá cụ thể, báo cáo UBND thành phố".

Thực tế cho thấy, dù vừa mới được lát đá, nhưng nhiều nơi vỉa hè đã xuống cấp, nứt, hỏng. Dư luận đặt câu hỏi, nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Do thi công hay do vật liệu chưa phù hợp? Bởi trước đó, đã có ý kiến của các chuyên gia cho rằng không nên sử dụng đá tự nhiên để lát vỉa hè. Nếu vậy, ai chịu trách nhiệm