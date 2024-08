Đà Nẵng: Chi tiết những cơ sở không đảm bảo PCCC bị đình chỉ

Theo danh sách này, lĩnh vực dịch vụ, du lịch có nhiều cơ sở không đảm bảo PCCC bị đình chỉ, tạm đình chỉ. Hàng loạt căn hộ cho thuê, cơ sở sản xuất…cũng không đảm bảo yêu cầu PCCC phải đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động.

Diễn tập PCCC Các hành vi vi phạm chủ yếu do đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC, chưa ngăn cháy lan khu vực để xe tầng 1 với các khu vực xung quanh bằng tường, vách ngăn cháy; chưa trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, đèn chiếu sáng có sự cố; làm mất tác dụng của lối thoát nạn;



Không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định; cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; chưa thi công hoặc thi công không đúng thiết kế được duyệt...

Theo đó, quận Liên Chiểu có 17 cơ sở: Nhà kho, nhà xưởng thuộc Công ty TNHH MTV Thường Thắng Đạt; Nhà máy sản xuất ống nhựa Ba An thuộc Công ty CP Ba An; Công ty TNHH Hợp Hữu Nhật Việt (Daiku); Công ty TNHH Cáp điện Việt Á; Công ty TNHH Duy Thịnh; Công ty CP Ecico; Căn hộ ông Trần Văn Hiếu; Nhà văn phòng và xưởng may - Công ty TNHH ĐT&SX Kim Hoàng Vũ; Công ty TNHH DVGT Rio; Hộ kinh doanh HH; Karaoke New Century; Karaoke Matrix; Karaoke Vầng Trăng; Karaoke Phương Trang; Karaoke Alo; Karaoke Sắc Màu; Karaoke Xuân Tùng;

Quận Cẩm Lệ có 1 cơ sở: Công ty CP Cơ khí Sông Thu;

Quận Thanh Khê có 10 cơ sở: Nhà cho thuê (dạng căn hộ) do bà Trần Phương Thúy là chủ sở hữu; Nhà cho thuê (dạng căn hộ) do ông Trần Nhật Minh là chủ sở hữu; Nhà cho thuê (dạng căn hộ) do bà Trần Phương Thúy là chủ sở hữu; Khách sạn Hòa Bình thuộc Công ty CP Sinh Thái Biên; Bar Điểm nóng thuộc Công ty TNHH Lê Mai Nhi; Hộ kinh doanh Karaoke Hot Boy; Karaoke Chợt Nhớ; Hộ kinh doanh Karaoke Paradise; Karaoke Phương Trí 2 do Bà Đặng Thị Minh Thu làm chủ; Tòa nhà Hải Vân Palace thuộc Công ty TNHH TM và DVTH Hải Vân;

Quận Sơn Trà có 15 cơ sở: Hộ kinh doanh Rice’s House; Hộ kinh doanh Trần Nhật Minh; Nhà hàng Litte (hiện tại là Nhà hàng Lounge Beach); Nhà hàng KYOTO SUSHI; Spa Violet; Golden Lotus Spa; Karaoke Chân Mây; Karaoke New Bombom; Karaoke Khanh; Khách sạn Sun Flower; Khánh sạn Sen Vàng; Khách sạn Bay Sydney; Khách sạn Lehouse; Hộ kinh doanh Gomy House; Khách sạn Bella Mery;

Quận Ngũ Hành Sơn có 11 cơ sở: Khách sạn Angel; Khách sạn Osaka; AVA Hotel & Apartment; Aris Apartment; Khách sạn Manchester; Princess Hotel & Apartment; Nalili Hotel & Apartment; Khách sạn Yến Vy; Nhà ở kết hợp kinh doanh lưu trú; Karaoke Rin Rin; Karaoke Diamond;

Huyện Hòa Vang có 6 cơ sở: Xí nghiệp chế biến lâm sản Hòa Nhơn; Công ty TNHH TM&DV Hà Giang; Hợp tác xã Mây Tre An Khê; HTX chế biến hàng xuất khẩu Bảo Trung; Xưởng sản xuất Mây Tre thuộc Công ty TNHH Hoàng Thiện; Công ty TNHH MTV SX&TM DANA PLYWOOD.

