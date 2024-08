Nissan Kicks 2025 chính thức chốt giá bán, từ hơn 500 triệu đồng

Vào hồi tháng 3 đầu năm nay, hãng Nissan đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Kicks ở thị trường Mỹ. Đến nay, giá bán của mẫu SUV cỡ B này mới được công bố. Theo đó, Nissan Kicks 2025 tại Mỹ có giá khởi điểm từ 21.830 USD (tương đương khoảng 502 triệu đồng), tăng 490 USD so với thế hệ cũ. Ở bản tiêu chuẩn S, mẫu xe này chỉ có những trang bị như vành thép 16 inch và thiếu kính cửa màu tối phía sau. Bên cạnh đó, bản S này còn có những chi tiết ngoại thất không sơn màu và hệ thống đèn LED. Bên trong mẫu xe SUV Nissan Kicks 2025 bản tiêu chuẩn, xe sở hữu những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 7 inch. Bên cạnh đó, khách hàng còn tìm thấy vô lăng bọc urethane, hệ thống âm thanh 4 loa, cửa sổ/khóa cửa chỉnh điện, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm bên trong mẫu xe này. Dù là bản tiêu chuẩn nhưng Nissan Kicks S 2025 vẫn có những tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi lùi và phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện người đi bộ. Ở bản tầm trung SV, Nissan Kicks 2025 có giá 23.680 USD. Bản này có thêm kính cửa màu tối riêng tư phía sau và vành thép 17 inch. Những chi tiết ngoại thất sơn cùng màu thân xe như ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa cũng được bổ sung cho bản SV. Nội thất của bản SV được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, sạc điện thoại không dây, radio vệ tinh SiriusXM, đèn chiếu sáng LED và đường chỉ 2 màu. Cao cấp nhất là bản SR với giá bán từ 26.180 USD. Bản này tạo sự khác biệt bằng đèn pha riêng, lưới tản nhiệt sơn màu, baga nóc, vành hợp kim 17 inch và ốp gương chiếu hậu màu đen bóng, tích hợp đèn báo rẽ.





Những nâng cấp bên trong bản SR gồm có ghế thể thao bọc nỉ pha chất liệu giả da, vô lăng bọc da, những chi tiết ốp giả sợi carbon, đường chỉ màu cam và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.





Ngoài ra, Nissan Kicks SR 2025 còn có hệ thống âm thanh 6 loa, đèn viền nội thất, điều hòa tự động, tấm chắn nắng tích hợp gương trang điểm và đèn, túi đựng đồ trên lưng ghế trước,...





Tương tự trang bị an toàn, tính năng an toàn của bản SR cũng được nâng cấp với hệ thống hỗ trợ lái bán tự động ProPILOT Assist, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, hỗ trợ tránh va chạm ở giao lộ, can thiệp va chạm trong điểm mù, nhận biết biển báo giao thông và camera toàn cảnh 360 độ, có thể phát hiện vật thể di động.







Dù ở phiên bản nào, Nissan Kicks 2025 cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn.







Nissan Kicks tại Việt Nam hiện đang bán ra nhưng thuộc thế hệ cũ. Hiện hãng Nissan vẫn chưa có kế hoạch bán Kicks đời 2024 ở Việt Nam và các đại lý đang xả nốt những chiếc xe số VIN 2023 còn tồn kho. Do đó, hiện chưa rõ hãng Nissan có kế hoạch giới thiệu Kicks thế hệ mới ở Việt Nam trong tương lai hay không.



Video: Đánh giá chi tiết Nissan Kicks 2025 tại Mỹ.





