Danh tính nữ DJ nóng bỏng Hàn Quốc gây tai nạn chết người

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã kết tội nữ DJ Yesong (tên thật Ahn Yesong) gây tai nạn giao thông làm chết người, lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và bỏ trốn khỏi hiện trường sau tai nạn. Trong phiên tòa đầu tiên, Yesong được đề xuất mức án 10 năm tù nhưng tại phiên tòa thứ 2, diễn ra vào tuần trước, nữ DJ được đề nghị giảm xuống 8 năm tù do cô thành khẩn nhận tội và chịu bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tại phiên tòa, nữ DJ xứ Hàn cũng bày tỏ sự hối hận: "Tôi không thể từ chối rượu được mời trong bữa tiệc nên đã uống quá mức cho phép và thực hiện hành động vô trách nhiệm. Tôi đã suy ngẫm về nỗi đau mà mình gây ra cho nạn nhân". Nữ DJ 24 tuổi này mong nhận được sự tha thứ của gia đình nạn nhân và muốn chuộc mọi lỗi lầm bằng các việc làm tình nguyện. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 2/2024. DJ Yesong uống rượu say, nồng độ cồn trong máu cô lên đến 0,221%, vượt xa mức giới hạn cho phép theo quy định của luật pháp Hàn Quốc. Chiếc xe do Yesong điều khiển đã đâm chết 1 tài xế giao hàng. Thông tin từ cảnh sát cho biết nạn nhân bị văng ra khỏi xe khoảng 100m và tử vong do vết thương quá nặng. Sau cú va chạm mạnh, nữ DJ còn lái xe thêm một đoạn rồi mới dừng lại. Trong clip do một nhân chứng ghi lại hiện trường, Yesong bình thản ôm ấp cún cưng, không hợp tác với cảnh sát sau vụ tai nạn. Hồ sơ của cảnh sát điều tra cho hay, Yesong cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường vụ va chạm đầu tiên trước khi đâm vào tài xế giao hàng khiến ông tử vong. Vụ việc nghiêm trọng hơn khi DJ Yesong bị phát hiện bịa ra câu chuyện đã mất cha để thanh minh với người hâm mộ sau vụ tai nạn. Truyền thông và dư luận Hàn Quốc rất bức xúc trước hành động của nữ DJ 24 tuổi và yêu cầu cô bị xử phạt nghiêm khắc. Yesong (SN 2000) bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc INSTAR. Nữ thần tượng hoạt động nhiều năm nhưng không được chú ý. Sau đó, cô chuyển sang công việc DJ và hiện là mẹ đơn thân.

