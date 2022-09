Đà Nẵng: Âu thuyền Thọ Quang trước giờ siêu bão Noru đổ bộ

Tàu từ biển chạy vào khu vực Sông Hàn trú bão. Ngư dân khẩn trương cẩu, tải thuyền nhỏ lên bờ tránh bão. Việc ứng phó với siêu bão Noru đã được ngư dân triển khai từ vài ngày qua. Đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong nhiều năm qua hướng vào miền Trung, nên công tác ứng phó được triển khai sớm và khẩn trương. Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Thọ Quang. Các đơn vị chức năng của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hướng dẫn, sắp xếp các tàu neo đậu an toàn. Âu thuyền Thọ Quang là nơi nhiều ngư dân miền Trung chọn làm nơi neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão. Âu thuyền có thể cùng lúc tiếp nhận khoảng 1.200 tàu công suất 30CV trở lên. Để phòng tránh các sự cố cháy nổ, thành phố đã hoàn thành việc di dời các tàu chở dầu ra khỏi Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đến nơi neo đậu an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung neo đậu, trú bão an toàn trong âu thuyền. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà con ngư dân lên bờ, không được ở lại tàu. UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các lực lượng chức năng bố trí lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang không để xảy ra tai nạn, cháy nổ. Tính đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm đếm được hơn 1.200 tàu cá vào neo đậu tại âu thuyền. Hiện tại, thành phố Đà Nẵng vẫn còn 35 tàu cá hoạt động trên biển, trong đó có 7 tàu gần bờ, số còn lại đang được hướng dẫn để ngư dân thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và dịch chuyển vào gần bờ an toàn. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, hiện nay, Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi bão Noru đổ bộ, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

