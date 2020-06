Đã bắt được kẻ bỏ trốn trên đường đưa ra xét xử ở Hà Nội

Theo đó, Gần 0h ngày 21/6, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Trung, đối tượng bỏ trốn trên đường đưa đi xét xử ở TAND quận Hà Đông xét xử.

Đối tượng Trung đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ.

Công an quận Hà Đông cho biết, liên tục trong 2 ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm cao nhất bắt giữ bằng được đối tượng nguy hiểm bỏ trốn, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Trung, đối tượng bỏ trốn trên đường bị đưa đến TAND quận Hà Đông xét xử. Thời điểm bị bắt, đối tượng Trung đang tá túc ở địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông.

Trước đó, ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1983, ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông) về Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử theo Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sáng 18/6, trong khi bị dẫn giải đến phòng xét xử TAND quận Hà Đông, Hà Nội về tội danh Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng, Đe dọa giết người, đối tượng Nguyễn Văn Trung đã tìm cách bỏ trốn. Theo hồ sơ, đối tượng này có 2 tiền án, 1 tiền sự.

Hiện vụ bỏ trốn trên đường đưa ra xét xử đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

