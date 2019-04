Cựu Phó phòng cảnh sát kinh tế xâm hại nữ sinh bị tuyên án 3 năm tù

Chiều 19/4, sau một ngày xử kín, Tòa án nhân dân TP Thái Bình đã tuyên án cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ – Công an tỉnh Thái Bình cùng đồng bọn xâm hại nữ sinh lớp 9 về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".



Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Phạm Văn Lam (46 tuổi, cựu thượng tá, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ – Công an tỉnh Thái Bình) lĩnh 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; chỗ ở tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) bị tuyên 5 năm tù.

Bị cáo Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị tuyên phạt 2 năm tù.

Xe chở bị cáo rời phiên xét xử.

Bị cáo Phạm Đức Việt (48 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường Trần Thái Tông, tổ 20, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, chỗ ở khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn đền bù cho nạn nhân số tiền 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng).

Trước đó, sáng ngày 19/4, TAND TP Thái Bình đưa ra xét xử vụ án cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ cùng đồng bọn xâm hại nữ sinh lớp 9. Bà Nguyễn Thị Hân, Phó chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, cho biết, theo quy định trong bộ luật Tố tụng hình sự, vì người bị hại dưới 18 tuổi nên phiên tòa sẽ được xét xử kín rồi tuyên án công khai.

Như Kiến Thức đã đưa tin, vào đầu tháng 9/2018, Công an thành phố Thái Bình nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh T.M đang sinh sống ở thành phố Thái Bình về việc nữ sinh này theo bạn đi chơi đã nhiều ngày không về, điện thoại không liên lạc được.

Cơ quan chức năng đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, bất ngờ nữ sinh lớp 9 trở về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý và cho hay bị nhóm người đàn ông xâm hại tập thể tại khách sạn trên đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; chỗ ở số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (48 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 276, đường Trần Thái Tông, tổ 20, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, chỗ ở hiện nay: số nhà 09, L08, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 4/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng khác là Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nguyên trung tá, Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tố 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".