Cựu CSGT bắt cóc bé trai đòi 15 tỷ bị phạt 20 năm tù

Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Trung nguyên là cán bộ công an, công tác tại Đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tại tòa, bị cáo Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân. Do bị thúc ép trả nợ, Trung đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung tại tòa.

Ngày 4/7/2023, Trung thuê xe ô tô để sử dụng làm phương tiện phạm tội. Sau đó, Trung lắp biển kiểm soát giả 29A-246.99 để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, Trung còn mua của một người đàn ông không quen biết 1 khẩu súng hiệu ZORAKI M906-TD cỡ 09mm, loại súng bắn đạn cao su để làm hung khí chống trả nếu bị người dân phát hiện.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ phạm tội, Trung đi vào Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên để ra tay nhưng không được. Chiều 14/8/2023, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc. Theo cáo trạng, Trung điều khiển xe ô tô vào Khu đô thị Việt Hưng thì thấy cháu Nguyễn Hoàng P (sinh ngày 17/6/2016) đang đi xe đạp một mình.

Trung đã bắt cháu P. lên xe ô tô và dùng dây trói nạn nhân vào ghế phụ phía trên của xe. Sau đó, Trung hỏi và biết được số điện thoại của chị Đào Thanh H (là mẹ cháu P.) nên gọi điện cho chị H đe dọa và đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc cháu P. Theo lời khai của bị cáo Trung tại tòa, sở dĩ anh ta chọn cháu bé để ra tay vì nạn nhân không có khả năng chống trả. Sau đó, Trung hỏi thông tin về gia đình cháu P để đưa ra mức tiền chuộc.

Theo cáo trạng, Trung đã yêu cầu gia đình chị H. phải đưa 15 tỷ đồng để chuộc cháu P. Do gia đình chuẩn bị được tổng số hơn 13 tỷ đồng nên chị H. xin Trung cho trả số tiền trên và được đồng ý. Trung yêu cầu chị H để tiền trong túi xách màu đen, cho lên ô tô rồi tự lái xe theo chỉ dẫn của Trung đến đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đến nơi, chị H xuống xe ô tô và mang theo túi tiền để xuống dưới đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P ra, lái xe bỏ trốn thì bị tổ công tác của Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng.

Quá trình khai báo, Trung liên tục “đổ lỗi” cho việc bị đòi nợ nhiều nên túng quẫn làm liều. Thấy vậy, HĐXX truy vấn: “Giả sử con bị cáo cũng bị bắt cóc như này, bị cáo nghĩ thế nào”. Bị cáo Trung nói: “Do bị cáo túng quẫn. Bị cáo rất hối hận”. “Bị cáo là công an, bị cáo nghĩ xem dư luận người ta phẫn uất như nào?”, HĐXX truy vấn tiếp. “Bị cáo biết việc làm của mình ảnh hưởng đến hình ảnh của người công an nhân dân”.

Sau đó, bị cáo Trung xin được gửi lời xin lỗi tới bị hại: “Do gia đình chị H. xin vắng mặt, qua cơ quan truyền thông, bị cáo xin được gửi lời xin lỗi tới cháu P, gia đình chị H. vì đã làm ảnh hưởng tâm lý của cháu. Hành vi của bị cáo là sai rồi, bị cáo mong được tha thứ”. Phát biểu quan điểm luận tội với bị cáo, đại diện VKS cho rằng bản thân bị cáo Trung là chiến sỹ công an nhân dân, đáng lẽ Trung phải hết lòng phục vụ nhân dân nhưng vì mải chơi, ăn chơi đua đòi, vì một phút bốc đồng, Trung đã gây ra hành vi bắt cóc cháu P.

Hành vi của bị cáo gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, sau hành vi này, có đến 4, 5 vụ bắt cóc trẻ em đã xảy ra, có vụ nạn nhân bị chết. Từ nhận định nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 18 - 19 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định có đủ căn cứ khẳng định bị cáo phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 20 năm tù. Bởi theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân…