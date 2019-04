Cựu cán bộ Viện Kiểm sát sàm sỡ bé gái trong thang máy: Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chủ động phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác minh thông tin về vụ người đàn ông sàm sỡ trẻ em trong thang máy chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin mới nhất vụ việc người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP HCM) được cho là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nguyên là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng, về hưu năm 2018, ngày 3/4, UBND TP Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ việc trên.



Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Lê Trung Chinh đã ký văn bản 2102 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Nội dung văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chủ động phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác minh thông tin về vụ người đàn ông sàm sỡ trẻ em trong thang máy chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. “Nhận được công văn này, đề nghị Công an thành phố khẩn trương thực hiện”.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Cùng ngày, Sở Thông tin &Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố báo cáo về thông tin ông Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) liên quan đến thông tin trên mạng xã hội và báo điện tử Kiến Thức phản ánh về hành vi sờ soạng bé gái khoảng 9 tuổi trong thang máy chung cư Galaxy ở phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, chỉ đạo Công an Đà Nẵng khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, điều tra làm rõ thông tin như báo chí và mạng xã hội đã đề cập.

Liên quan sự việc trên, khi trao đổi với báo chí ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng xác nhận ông chính là người xuất hiện trong clip "sàm sỡ bé gái ở quận 4, TP.HCM". Ông này cho biết, thời điểm đi trong thang máy, ông này không sử dụng bia rượu. Ông Linh cho rằng mình chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do.

Chiều cùng ngày PV Kiến Thức đã liên hệ với ông Nguyễn Hữu Linh nhiều lần qua điện thoại. Lúc đầu điện thoại đổ chuông nhưng không Linh không nghe máy, sau đó thuê bao điện thoại đã không thể liên lạc được.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 1 phút ghi lại cảnh bác bảo vệ tòa nhà dùng thẻ mở cửa thang máy cho bé gái (khoảng hơn 5 tuổi) và người đàn ông trung niên. Khi trong thang máy chỉ còn bé gái, gã đàn ông trung niên có hành vi ôm hôn, sờ mó khiến đứa bé hoảng sợ. Khi cửa thang máy mở ra, bé gái vụt bỏ chạy, suýt té càng khiến nhiều người căm phẫn cho hành động của “kẻ biến thái”. Vụ việc được cho ra xảy ra vào ngày 1/4 ở chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP HCM.

“Hiện cơ quan chức năng đang yêu cầu ông Linh trở lại TP HCM để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc”, nguồn tin cho hay. Vụ việc sàm sỡ bé gái trong thang máy cũng đã được Công an phường 1, quận 4 lập hồ sơ chuyển về Cơ quan CSĐT Công an quận 4 tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.