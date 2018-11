Cướp điện thoại xong còn định giở trò "bậy" với thiếu nữ

Nguyễn Văn Diệu tại cơ quan công an - Ảnh: CAHT

Ngày 23.11, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Nguyễn Văn Diệu (1989, quê xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi "Cướp tài sản".



Theo thiếu tá Hà Huy Hưng, Đội trưởng đội điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, vụ việc xảy ra vào 20 giờ 30 phút ngày 17.11 tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch thuộc huyện này.

Vào thời điểm trên, chị T.T.M.T. (SN 2001, ở xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) điều khiển xe máy đi qua địa bàn thôn Na Trung thì bị một thanh niên chặn xe lại. Thanh niên này đã cướp điện thoại trị giá 5 triệu đồng trên tay chị T., sau đó hắn còn có hành vi ôm và sàm sỡ chị này. Đúng lúc đó có người đang đi tới, nên tên cướp mới buông chị T. và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định được kẻ gây ra vụ cướp nói trên là Nguyễn Văn Diệu. Khi công an tiến hành bắt giữ thì Diệu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 21.11, sau quá trình vận động của cơ quan công an, Diệu đã trở về đầu thú.