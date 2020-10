Cưỡng chế vi phạm Mường Thanh Đà Nẵng: Sao ông Thản “thích” làm sai?

Mường Thanh khởi kiện yêu cầu tòa hủy các quyết định hành chính: quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5968 của chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn; quyết định số 07 của chánh thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng; quyết định số 09 của chánh thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng; quyết định 4527, quyết định 5449 của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và quyết định 5326 của UBND TP Đà Nẵng. Đây là các quyết định hành chính xử lý các vi phạm của Mường Thanh tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện cưỡng chế bắt buộc bằng biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 4527/QĐ-CCXP ngày 7/10/2019 và Quyết định số 5449/QĐ-SĐCCXP ngày 29/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có thời hạn 365 ngày, quy định thực hiện từ 7/10/2019.

Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà có địa chỉ tại lô A1, A2-1, Khu phức hợp đô thị thương mại-dịch vụ Royal Era (T18 cũ), phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 7/10/2019 UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định về việc "Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả" đối với căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà thuộc dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Tiếp đó ngày 29/11/2019, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ra quyết định về việc: "Sửa đổi, bổ sung Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả" đối với quyết định ngày 7/10/2019. Không đồng ý quyết định của UBND TP Đà Nẵng, doanh nghiệp có đơn khởi kiện tại TAND TP Đà Nẵng. Vụ án hiện đang được tòa thụ lí.

Không chỉ đến lúc này báo chí và dư luận mới chỉ ra sự sai phạm trong những dự án của Mường Thanh mà đã từ trước đó, các dự án của công ty này đã được thanh tra, bêu tên, điểm mặt.

Tại Hà Nội, có thể kể đến hàng loạt dự án sai phạm tiêu biểu như tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, VP6 Linh Đàm, khu đô thị Đại Thanh, chung cư Kim Văn - Kim Lũ, khu đô thị Thanh Hà, chung cư cao cấp CT6 Kiến Hưng…

Tất cả các dự án này đều dính tới sai phạm về vi phạm trật tự xây dựng như xây quá số tầng cho phép, không tuân thủ mật độ dân cư, sử dụng đất sai mục đích, xây sai quy hoạch...

Trong đó, một số công trình sai phạm bị điểm mặt được cho là "băm nát" quy hoạch xây dựng của Hà Nội.

Tháng 4/2019, tất cả các sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh đã được chuyển cho cơ quan điều tra.

Tháng 7/2020, ông Lê Cường, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông bị xem xét kỷ luật do trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông phụ trách lĩnh vực đô thị - xây dựng (từ tháng 10-2010 đến tháng 4-2012), sau đó Chủ tịch UBND quận Hà Đông (từ tháng 4-2012 đến tháng 11-2012), ông Cường đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu sâu sát cơ sở.

Trước đó, ngày 25/6, liên quan đến vụ án ông Lê Thanh Thản (hay còn gọi "đại gia điếu cày", Chủ tịch Tập Đoàn Mường Thanh) bị khởi tố, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cho biết đến thời điểm hiện tại Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng và 6 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. "Đến nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, sắp tới chúng tôi sẽ ra kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can" - đại diện Công an TP Hà Nội nhấn mạnh trên NLĐ.

Cơ quan điều chức năng xác định ông Lê Thanh Thản bị điều tra có liên quan đến tổ hợp chung cư, thương mại do Công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Nhiều người dân mua nhà tại đây đã có đơn kiến nghị gửi các sở ngành của Hà Nội đề nghị được cấp sổ đỏ. Theo phản ánh, rất nhiều người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng chuyển về đây ở từ vài năm nay nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ. Dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư.

Theo quy hoạch thiết kế được duyệt, dự án có 2 tòa chung cư gồm CT6A và CT6B với tổng số căn hộ được duyệt là 936 căn hộ chung cư cao tầng và 34 nhà thấp tầng, biệt thự liền kề. Tuy nhiên qua rà soát, kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654 và 4 căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng. Tất cả số căn chung cư không phép này đã được bán cho khách hàng và đưa vào sử dụng.

Tháng 2/2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2006 - 2017).

Nêu tại kết luận này, TTCP đã chỉ ra sai phạm tại hàng loạt dự án khu nhà ở đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong đó có dự án giao đất không qua đấu giá hay biến căn hộ dạng cho thuê sang để bán. Hay tại dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Mường Thanh, năm 2016, Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) trúng đấu giá quyền sử dụng đất lô đất thương mại, dịch vụ tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì với diện tích 10.052 m2, thời hạn thuê đất là 50 năm.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng công trình trước khi cấp Giấy phép xây dựng, trước khi được bàn giao đất trên thực địa, vi phạm khoản 4 điều 12 luật Đất đai 2013; khoản 2 điều 12 và điều 107 luật Xây dựng 2014.

Đáng chú ý, chủ đầu tư đã bán 100/223 căn hộ cao cấp cho khách hàng từ hình thức cho thuê sang căn hộ ở để bán, vi phạm các điều: 6, 12, 57 và 175 của luật Đất đai 2013.