Cuộc sống người dân Hải Dương trước khi cách ly xã hội toàn tỉnh

Do tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hải Dương quyết định triển khai các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 16/2/2021 trong thời gian 15 ngày. Chiều 15/2, Công an tỉnh cùng lực lượng chức năng đã dựng các chốt kiểm soát chuẩn bị cho thời điểm cách ly toàn xã hội. Các chốt kiểm soát sẽ đảm bảo việc cách ly toàn xã hội được thực hiện theo đúng Chỉ thị 16. Việc cách ly xã hội được thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn (khu dân cư) cách ly với thôn (khu dân cư), xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng… Chiều 15/2, trên QL5 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có một số xe ô tô, xe máy biển Hải Dương từ tỉnh đi ra đông hơn bình thường. Đây là những người quê Hải Dương về ăn tết nay phải trở lại nơi cư trú, công tác. Do không phải chỗ nào ở Hải Dương cũng trong vùng dịch bệnh hoặc bị phong tỏa cách ly y tế. Việc cách ly xã hội trong phạm vi toàn tỉnh được tiến hành từ 0 giờ ngày 16/2/2021. Các khu vực phong tỏa cách ly y tế được thực hiện nghiêm. Do đó, không có chuyện người Hải Dương trốn đi địa phương khác để tránh dịch và tránh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Tại chợ Tân Kim (TP Hải Dương), người dân đến mua thực phẩm tăng cao trước thời điểm cách ly xã hội. Chợ Bắc Kinh cũng đông người đến mua lương thực, thực phẩm. Dịch vụ taxi khu vực ngã 5, thành phố Hải Dương. UBND các phường trên địa bàn thành phố Hải Dương làm việc cả ngày nghỉ để chuẩn bị cách ly toàn xã hội. Một cửa hàng bán đồ không thiết yếu tranh thủ bán hàng trước thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội. Tại công viên Bạch Đằng dù có biển cảnh báo khu vực có nguy cơ lây nhiễm và cấm người dân không đi bộ trong công viên. Nhưng vẫn có người dân đi tập thể dục. Khẩu trang vứt bừa bãi tại khu vực công viên Bạch Đằng. Tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương) ngoài đặt biển không tập trung đông người còn có cán bộ nhắc nhở. Người dân đã không đến khu vực này như thời điểm mùng 1 và mùng 2 tết. Đường phố TP Hải Dương vắng vẻ. Người dân đa số ở nhà chơi tết. Chấp hành nghiêm các quy định giãn cách. >>> Mời độc giả xem thêm video Triệu chứng đặc biệt của nhiều bệnh nhân mắc Covid-19. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

