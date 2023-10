Cụm CN Cẩm Lệ: Thác bùn tràn ra khu dân cư, ai chịu trách nhiệm?

Người dân khu vực Cẩm Lệ lắc đầu ngao ngán vì mỗi khi có mưa, bùn, đất, đá lại đổ tràn từ Cụm công nghiệp xuống nhà dân. Nhiều người dân bật khóc khi họ không còn đủ sức để dọn dẹp những vật dụng sinh hoạt trong nhà mỗi khi mưa xuống. Cống thoát nước từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ chảy thẳng vào khu vực lắp các thiết bị vui chơi cho trẻ em, tạo nên một lượng đất bùn khủng bao trùm cả sân vui chơi. Tuyến đường Cầu Đỏ - Tuý Loan, mỗi khi có mưa là bùn non từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ chảy tràn đầy đường, làm cho nhiều người tham gia giao thông trượt ngã, bị thương. Đường đầy bùn đất như thế này nguy cơ gây tai nạn giao thông là điều không thể tránh khỏi. Cả một đoạn đường đều phủ một lớp bùn non dày, xe đi vào sẽ dễ gây tai nạn, nên lực lượng chức năng dựng bảng cảnh báo. Cứ mỗi lần mưa lớn là các lực lượng chức năng lại điều xe múc ra dọn đường. Huy động cả xe rửa đường sau mỗi trận mưa, khi bùn tràn ra đường. Bùn nham nhở, cứ mưa là tràn hết ra đường, được biết đây là con đường rất đông người dân tham gia giao thông. Theo người dân nơi đây phản ánh, cơ quan chức năng huy động các lực lượng để dọn dẹp bùn tràn ra đường. Tuy nhiên, đây là giải pháp tạm thời, không thể áp dụng mãi được. Từ khi trình và thẩm định dự án, không biết chủ đầu tư là UBND quận Cẩm Lệ có tính đến tình huống cứ mưa là ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận như thế này không? Được biết, đây không phải là lần đầu, cứ mưa là bùn non từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ chảy vào nhà dân và tràn ra đường, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hiện, hàng chục hộ dân đang sinh sống dưới chân cụm công nghiệp Cẩm Lệ rất bức xúc trước tình trạng này. Câu hỏi đặt ra là cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, và khi thẩm định, cơ quan chức năng đã tính đến những ảnh hưởng trực tiếp của dự án đến người dân? >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng (Nguồn: VTV24):

