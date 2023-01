Cục trưởng Đăng kiểm nhận hối lộ: Có hệ thống, quy mô lớn…kết cục thế nào?

Khởi tố 80 giám đốc, Phó giám đốc các Trung tâm đăng kiểm và môi giới

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo công tác. Trong đó có 80 bị can là Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm và các đối tượng môi giới.