CSGT “tóm gọn” 2 thanh niên tàng trữ 40kg ma túy, nửa tỷ đồng

(Kiến Thức) - Lực lượng CSGT Đội Đa Phước các trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM) đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc, thu giữ hơn 40kg ma túy cùng số tài sản hơn nửa tỷ đồng.

ma túy". Hai đối tượng Trường và Minh tại CQĐT. Sáng nay 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Nhật Trường (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Phạm Duy Minh (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất".

Công an TP.HCM cho biết đây là chuyên án được Phòng CSĐT Tội phạm về ma tuý (PC04) xác lập điều tra. Theo hồ sơ vụ án, sau một thời gian dài theo dõi, ngày 7/11, các trinh sát PC04 đã phối hợp với Đội CSGT Đa Phước (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) và Công an huyện Bình Chánh tiến hành bắt giữ Nguyễn Nhật Trường.

ma tuý tổng hợp dạng Ketamin và 320 triệu đồng. Số ma túy đá lên đến hơn 40kg, cùng số tiền hơn nửa tỷ đồng công an thu giữ sau khi bắt các đối tượng.

Tang vật nhà chức trách thu giữ. Khám xét nhà riêng của Trường, lực lượng công an thu giữ gần 1kg ma tuý đá cùng số tiền 120 triệu đồng. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã bắt khẩn cấp Phạm Duy Minh tại một chung cư ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Công an thu giữ Minh đang tàng trữ 980 gramdạng Ketamin và 320 triệu đồng.

Khám xét thêm nơi ở của đối tượng, các trinh sát thu giữ hàng chục kg ma tuý các loại. Qua kiểm kê ban đầu, lực lượng công an thu giữ 40kg ma túy các loại, 2 xe máy, 3 ô tô, 440 triệu đồng, 1 máy đếm tiền và các dụng cụ để sử dụng ma túy từ đường dây của Phạm Duy Minh và Nguyễn Nhật Trường.

Hiện vụ án đang được PC04 Công an TP.HCM mở rộng điều tra làm rõ.