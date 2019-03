CSGT Thái Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển cả yến ma tuý

(Kiến Thức) - Lực lượng CSGT Cầu Nghìn (Thái Bình) vừa phối hợp với công an Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ bắt giữ một nam thanh niên thản nhiên vận chuyển trái phép hơn 10 kg ma túy tổng hợp tham gia giao thông.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, các đơn vị chức năng vừa bắt giữ vụ vận chuyển ma tuý lớn nhất từ trước đến nay qua địa phận tỉnh này.



Thông tin ban đầu cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông và các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h30 phút ngày 24/3, trên Quốc lộ 10 (thuộc khu vực tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn (thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình) phối hợp với Công an Thị trấn An Bài và Công an huyện Quỳnh Phụ đã bắt quả tang đối tượng Lê Thành Minh Thiện (sinh năm 1992, quê quán ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Thiện và tang vật vụ án.

Khám xét trên người đối tượng và phương tiện giao thông, lực lượng Công an thu giữ 1 vali có chứa 27.669 viên ma túy tổng hợp và 2998,1176 gam ketamin; tổng trọng lượng 10,86 kg ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động và 4,7 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Lê Thành Minh Thiện là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định.

Sau khi lập biên bản theo luật định, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn đã bàn giao đối tượng và tang vật thu giữ cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Thái Bình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.