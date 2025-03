Top 8 siêu máy tính vĩ đại nhất thế giới, bất ngờ số 2

1. Frontier (Mỹ) - Siêu máy tính mạnh nhất thế giới, đạt 1,19 exaflop (1,19 tỷ tỷ phép tính/giây), sử dụng chip AMD và GPU AMD Instinct. (Ảnh: Freethink) 2. Fugaku (Nhật Bản) - Từng đứng đầu thế giới (2020-2021), đạt 442 petaflop, ứng dụng trong nghiên cứu Covid-19 và công nghiệp.(Ảnh: Nikkei Asia) 3. Lumi (Phần Lan) - Mạnh nhất châu Âu, đạt 309 petaflop, phục vụ nghiên cứu khoa học và AI.(Ảnh: Wikipedia) 4. Leonardo (Italy) - Đạt 238,7 petaflop, sử dụng chip Intel và Nvidia, chi phí xây dựng 240 triệu USD.(Ảnh: The Next Platform) 5. IBM Summit (Mỹ) - Từng đứng đầu (2018-2019), đạt 148,6 petaflop, dùng chip IBM Power9 và Nvidia Tesla.(Ảnh: IBM Newsroom) 6. IBM Sierra (Mỹ) - Đạt 94,6 petaflop, ứng dụng trong mô phỏng hạt nhân và nghiên cứu năng lượng.(Ảnh: Wikipedia) 7. Sunway TaihuLight (Trung Quốc) - Đạt 93 petaflop, sử dụng chip Sunway với hơn 10 triệu lõi xử lý.(Ảnh: The Next Platform) 8. Perlmutter (Mỹ) - Đạt 70,87 petaflop, phục vụ mô phỏng hạt nhân và nghiên cứu khí hậu.(Ảnh: RankRed) Mời quý độc giả xem thêm video: Chất lỏng Sprin lượng tử - tương lai của máy tính lượng tử.

