CSGT cứu kịp thời thanh niên định nhảy cầu Phú Mỹ

Đó là tình huống mà 2 CSGT Đội Nam Sài Gòn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM) là Đại uý Lê Võ Nhật Huy và Đại uý Ngô Sum Họp đã kịp thời giải cứu được nam thanh niên có ý định nhảy cầu Phú Mỹ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 3/7, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, điều hoà giao thông tại khu vực đang sửa chữa giữa cầu Phú Mỹ (nối TP Thủ Đức với quận 7, TPHCM), 2 đại uý CSGT Huy và Họp nhìn thấy một thanh niên còn rất trẻ đi bộ với dáng thất thểu trên cầu (hướng từ Thủ Đức về quận 7, thuộc phường Phú Thuận, quận 7).

Lúc này, nam thanh niên đi lên đến giữa cầu thì treo qua lan can. Do đã quan sát để ý nên ngay lập tức 2 đại uý CSGT nhanh chóng chạy đến ngăn cản, đồng thời vận động, khuyên can nam thanh niên nói trên. Được sự thuyết phục của 2 CSGT, nam thanh niên đã từ bỏ ý định và vụ việc được bàn giao Công an phường Phú Thuận tiếp tục phối hợp giải quyết.

Tại Công an phường, nam thanh niên khai sinh năm 2000 tại tỉnh Hậu Giang và thừa nhận vì quá buồn chán nên có ý định tử tử . Rất may mắn được các CSGT kịp thời can thiệp, ứng cứu.

