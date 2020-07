CSGT bị "tố" vụt vỡ mũi người vi phạm: Cục CSGT yêu cầu báo cáo

Trong quá trình bỏ chạy, anh C. xảy ra va chạm với một chiến sĩ CSGT rồi bị thương ở mặt. Theo lời anh C., trong lúc quay đầu bỏ chạy, một chiến sĩ CSGT đã lao ra cầm gậy vụt vào mặt.

Anh C. nói trong lúc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai: “Giờ mắt phải của tôi chưa nhìn thấy gì, mắt trái thì nhập nhèm chưa mở được. Tôi cảm thấy bức xúc vì mình chỉ vi phạm giao thông chứ không giết người, sao CSGT lại vụt vào mặt tôi như thế?”.

Hình ảnh nam thanh niên quay đầu xe và chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Đáng chú ý, một nhân chứng cho hay, ở thời điểm thấy anh C. bị thương, 1 chiến sĩ CSGT được cho là có liên quan đã vội vàng bắt taxi rời đi. Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu của Công an TP Vĩnh Yên, việc anh C. không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng vào chiến sĩ CSGT đã khiến mặt anh C. va vào gậy dẫn đến bị thương ở mũi.

Đặc biệt, theo lời lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên, cơ quan Công an đang xem xét toàn diện vụ việc, trong đó bao gồm cả hành vi anh C. chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ CSGT bị tố vụt vỡ mũi người vi phạm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

