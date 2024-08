CSGT “bất ngờ” khi bảo đảm ATGT cho người dân về quê đón lễ

Chiều 29/8, Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cùng Đoàn xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TP HCM) ra quân hút đinh, vật nhọn... trên tuyến QL1. Đây là tuyến đường cửa ngõ phía Tây từ TP HCM về các tỉnh Miền Tây. Lực lượng thuộc Trạm CSGT Tân Túc dự kiến lượng người dân, du khách lưu thông bằng phương tiện xe máy về Miền Tây sẽ tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Ngay trước ngày bước vào kỳ nghỉ lễ, Trạm CSGT Tân Túc và các đơn vị liên quan ở địa phương đã lên kế hoạch ra quân dùng xe chuyên dụng hút đinh, vật sắc nhọn... nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Vô cùng bất ngờ khi trong suốt ngày 29/8, lực lượng chức năng liên tục hút đinh tự chế, vật sắc nhọn... và không thu nhận đáng kể. Điều này minh chứng sự ra quân quyết liệt của các lực lượng nên tình hình "đinh tặc" gần như đã được triệt tiêu. Chỉ huy Trạm CSGT Tân Túc cho biết những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngoài việc tiếp tục tăng cường hút đinh tự chế, vật sắc nhọn... lực lượng CSGT sẽ tuần tra 24/24 toàn địa bàn và những nút giao, điểm nóng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân tham gia giao thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Đường phố Hà Nội ùn ứ sau dịp nghỉ lễ 2/9:

