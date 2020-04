Công ty Trung Quốc Luxshare-ICT cố tình sai phạm: Liên tiếp “làm càn” trước pháp luật Việt Nam

Quy định tại điểm c, khoản 8, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Với các hành vi vi phạm trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Luxshase - ICT (Việt Nam) bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định phạt 350 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Luxshase - ICT (Việt Nam) còn bị tăng nặng do cố tình tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi.

Theo Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh Bắc Giang: “Tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật…” được quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 17, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Luxshare - ICT (Việt Nam) bị UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định phạt 40 triệu đồng.

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội đối với người nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với các ông: Lin Yu Cheng, sinh ngày 28/8/1997, Quốc tịch Trung Quốc, Hộ chiếu 351829654, Thị thực số A 1046070 (ký hiệu) DN; Jia Yong Chang, sinh ngày 6/7/1990, Quốc tịch Trung Quốc, Hộ chiếu số EH 9786275, Thị thực số DA 1090519 (ký hiệu) DN; Chen Ming Yu, sinh ngày 13/10/1973, Quốc tịch Trung Quốc, Hộ chiếu số EH 7511785, Thị thực số DA 0373291 (ký hiệu) DL; Xiao Heng, sinh ngày 28/8/1975, Quốc tịch Trung Quốc, Hộ chiếu E 65260942, giấy miễn Thị thực số CA 0058800 có giá trị từ ngày 30/11/2016 đến ngày 30/11/2021; Li Lei, sinh ngày 16/10/1985, Quốc tịch Trung Quốc, Hộ chiếu số EH 9781977, Thị thực số DA 1090518 (ký hiệu) DN.

Nhóm người trên đều tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Bắc Giang, hiện đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxshare – ICT, đã vi phạm người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Theo các quyết định số 311-315/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh Bắc Giang về xử phạt vi phạm về an ninh và trật tự, ATXH , nhóm người Trung Quốc trên bị UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định phạt 20 triệu đồng/01người.

Ngoài ra, sau khi kiểm tra làm rõ, cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp có hàng loạt người Trung Quốc hoạt động trái phép.