Công ty CP Y dược Trương Trọng Cảnh trục lợi dịch COVID-19?

Bên cạnh những ồn ào quanh vấn đề nâng thổi giá thực phẩm chức năng Kovir của Công ty CP Sao Thái Dương, Hoạt Huyết Nhất Nhất của Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất… thì một sản phẩm nằm trong danh sách cũng đang gây chú ý đó là thực phẩm chức năng Imboost của Công ty cổ phần y dược Trương Trọng Cảnh.



Imboost là thực phẩm chức năng được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm vào ngày 14/2/2020.

Thực phẩm chức năng Imboost của Công ty cổ phần y dược Trương Trọng Cảnh là 1 trong 12 sản phẩm đính trong công văn 5944 của Bộ Y tế.

Công ty đăng ký công bố sản phấm là Công ty cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh (địa chỉ ở số 36 Phùng Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội) do ông Đỗ Quốc Thái là người đại diện theo pháp luật.

Thực phẩm chức năng Imboost được Công ty CP Y dược Trương Trọng cảnh công bố sản xuất tại một nhà máy ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam của doanh nghiệp khác. Công ty cổ phần dược phẩm và y đức Minh Ngọc có địa chỉ ở thôn Khúc Thuỵ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội lại là đơn vị đăng ký quảng cáo sản phẩm Imboost.

Trên các trang mạng, sản phẩm thực phẩm chức năng Imboost được quảng cáo là “dũng sĩ vượt qua đại dịch”. Đặc biệt, ngoài các tác dụng với các bệnh tiêu hoá, ung thư, mất ngủ, tăng đề kháng; sản phẩm còn được quảng cáo có tác dụng… tăng cường sinh lý nam, nữ. Giá sản phẩm này dao động từ 300-600 nghìn đồng/hộp.

Việc thực phẩm chức năng Imboost được quảng cáo có tác dụng “tăng cường sinh lý nam, nữ” lọt vào danh sách hướng dẫn phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19 trong công văn 5944 của Bộ Y tế khiến nhiều người bàn tán.

Ông Đỗ Quốc Thái, đại diện Công ty cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh cho biết, thực phẩm chức năng Imboost có công dụng là tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ bổ phế, giúp cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ viêm đường hô hấp do sức đề kháng kém. Còn việc sản phẩm có tác dụng “tăng cường sinh lý” ông cho rằng “là do quảng cáo trên mạng”.

Về vấn đề tại sao thực phẩm chức năng Imboost lại lọt vào công văn của Bộ Y tế, ông Thái cho biết: Công ty này có làm văn bản ngày 22/7 gửi Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền đề xuất được tài trợ 2.000 hộp dạng 30 viên/hộp để sử dụng cho bệnh nhân COVID-19.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong văn bản gửi Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền, Công ty cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh đã thổi phồng công dụng của sản phẩm so với bản tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm mà doanh nghiệp này đăng ký với Cục ATTP.

Văn bản thổi phồng công dụng "điều trị" cho bệnh nhân COVID-19.của thực phẩm chức năng do ông Đỗ Quốc Thái - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần y dược Trương Trọng Cảnh ký gửi Cục Quản lý y dược cổ truyền .

Cụ thể, trong bản đăng ký công bố sản phẩm, thực phẩm chức năng này chỉ đề công dụng là: Hỗ trợ bổ phế, tăng cường sức đề kháng, giúp cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ viêm đường hô hấp do sức đề kháng kém. Thế nhưng trong văn bản 06 ký ngày 22/7 gửi đến Cục Quản lý Y dược cổ truyền, công ty này lại ghi sản phẩm Imboost có công dụng: Hỗ trợ bổ phế, tăng cường sức đề kháng, giúp cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ viêm đường hô hấp do sức đề kháng kém, phòng và điều trị các bệnh lý do virus lây lan qua đường hô hấp.

Như vậy, công ty này đã tự phong cho thực phẩm chức năng Imboost có công dụng như thuốc khi thêm dòng “phòng và điều trị các bệnh lý do virut lây lan qua đường hô hấp” vào phần công dụng gửi Cục Quản lý Y dược cổ truyền.

Với những dấu hiệu trên, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra, làm rõ về việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi của Công ty cổ phần Y dược Trương Trọng Cảnh.

