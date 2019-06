Công ty Alibaba bị điều tra: Bộ Công an đã đến Vũng Tàu

Ngày 29-6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hôm qua 28-6, Bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh này và Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các "dự án" của Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba) tại thị xã Phú Mỹ và những thông tin về vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ vừa qua.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai để nắm lại các "dự án" liên quan đến Công ty Alibaba.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên của Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trụ sở ghi Tập đoàn Địa ốc Alibaba tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ

Tại cơ quan điều tra, Trần Quốc Tĩnh khai khi đang ở trong khu đất thì nghe giọng của bạn nữ giống giọng của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh nói rằng "Xe đi vào khu đất của anh Lực không có giấy phép cũng như không có biên bản gì được phép múc đất trên đất của anh Lực hết. Đập xe hết cho chị". Sau đó, Tĩnh đã đập gương chiếu hậu, kính chắn gió và đèn chiếu hậu của xe múc, mục đích là để xe không thấy đường múc nữa. Theo Tĩnh thì Trinh là chuyên viên văn phòng luật của Công ty Alibaba.

Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, cho biết đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, lên Công an thị xã Phú Mỹ cũng như Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để yều cầu xem xét, xử lý những phát ngôn của ông này rằng "Học cái gì ra làm công an xã - Học ngu làm công an xã", "Học cái gì làm chủ tịch xã - học làm côn đồ...".

Liên quan đến phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện có ý miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết đang tiến hành các thủ tục cần thiết, xác minh lại thông tin, củng cố thêm chứng cứ để xử lý.

